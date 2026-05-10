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Oleiros

El alcalde de Oleiros pide el derribo de la nave incendiada este sábado en Perillo

Noelia Díaz
Noelia Díaz
10/05/2026 18:25
La nave, ubicada en la avenida de As Mariñas
La nave, ubicada en la avenida de As Mariñas
EC
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“Son unhas naves enormes que están moi deterioradas e os veciños temen que pase calquera cousa grave, un día pode haber unha desgracia”. Así se expresaba el alcalde de Oleiros, Ángel García Seoane, el viernes en una emisora local en relación a un edificio abandonado en Perillo, al pie de la N-VI. Poco más de 24 horas después, los Bomberos de Oleiros acudían a ese inmueble por un incendio declarado en unos palets. 

Se trata del antiguo concesionario de Opel, junto a la calle As Garridas, a pocos metros de la biblioteca Rialeda. Tras años de abandono, se han convertido en un foco de basura y putrefacción que trae de cabeza a los residentes del entorno, quienes ya han trasladado en diferentes ocasiones su preocupación al Ayuntamiento. 

Por ello, el regidor oleirense informó hace unos días de que están trabajando en el tema y que ya se había requerido a la dueña –que vive en el País Vasco– que ejecutase la demolición de la nave. “Agora estamos buscando á persoa que comprou ese edificio para que o derribe e, se non o fai, farao o Concello e se lle pasará posteriormente a factura”, afirmó García Seoane, que recuerda la enorme superficie de la instalación. “Estamos falando dun edificio que ocupa dúas mazás”, destacó el mandatario, dejando entrever las posibilidades de futuro de la parcela.

Maleza cubriendo parte de la nave
Maleza cubriendo parte de la nave
JAVIER ALBORÉS

El Ejecutivo de Seoane ya ha llevado a cabo otras actuaciones de este estilo en aras de garantizar la seguridad vecinal, como ocurrió a pocos metros de esta nave con la Casa Carnicero. Aunque el caso era diferente por el valor patrimonial de la villa, el alcalde sostenía que la demolición era necesaria “para evitar unha desgracia”. En 2020 se consumó el derribo de la casa y tras ello vino un proceso judicial de cinco años del que García Seoane logró salir airoso.

Los Bomberos de Oleiros se desplazaron el sábado a las 19.30 horas al mencionado recinto, antiguo concesionario de Opel en la avenida de As Mariñas. Tras sofocar las llamas, que se originaron en unos palets en el fondo de la nave, los efectivos procedieron a ventilar el local e hicieron las comprobaciones pertinentes tanto de temperatura como de gases en el interior del inmueble.

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