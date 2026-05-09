The Running Boy, la marca deportiva de A Coruña con guiños a Santa Cruz y el río Mero

Raúl Fernández, The Running Boy, en la pasarela del castillo de Santa Cruz JAVIER ALBORÉS

Raúl Fernández es una eminencia en el mundo del running y durante 20 años ejerció diversos puestos en el departamento de marketing de Nike, siempre ligado al atletismo. Toda su carrera ha girado en torno a las marcas deportivas y ahora ha lanzado The Running Boy –apodo con el que lo conocen en el mundillo desde hace tiempo–, una marca pensada para el ‘after run’, el momento después de correr, en el que sostiene que “se es mejor persona que antes”. Bajo el lema ‘Del noroeste con calma. Nacido en Santa Cruz’, ha sacado una colección limitada dedicada a este núcleo de Oleiros y presentará próximamente otra con el río Mero y el color verde como protagonistas.

Natural de A Coruña pero ‘emigrado’ a Madrid cuando era adolescente, recuerda con cariño su infancia en este rincón oleirense, donde comenzó su pasión por el running: “Una de las primeras carreras que hice fue la de Santa Cruz. Incluso cuando ya vivíamos en Madrid, veníamos todos los veranos y la hacía con mi padre y mis hermanos”, rememora, y explica que en julio se cumplirá un año de su retorno a esta localidad oleirense con su familia.

“Cuando vine tenía muchas ganas de crear algo. Tengo un logotipo, mi icono personal desde muy pequeño, un muñequito corriendo que es mi sello. Me apetecía darle contexto e identidad y creé The Running Boy, cuya filosofía es que el tú de después de correr es mejor que el tú de antes de salir. Es el poder transformador del deporte: después de practicarlo eres mejor padre, mejor pareja, mejor amigo, tienes más paciencia, incluso gente creativa dice que se le ordena mejor la cabeza”, dice Fernández.

Confort y calidad

La marca ofrece prendas confortables de primerísima calidad y se centra en los beneficios del deporte, “dejando de lado los registros, los kilómetros, los GPS y toda esa hiperconexión que hay ahora”.

Raúl Fernández con algunas piezas de la colección dedicada a Santa Cruz JAVIER ALBORÉS

La colección dedicada a Santa Cruz cuenta con gorros, sudaderas, tote bags y camisetas numeradas: “La hice porque este lugar es el origen de la marca y mi origen como corredor, lo que me ha hecho ser como soy; podré sacar otras en el futuro, pero igual que esta no habrá ninguna, es un producto limitado”, apunta Raúl Fernández, que por el momento solo vende sus piezas en www.therunningboy.com pero pronto contará con un ‘corner’ en el bar Porto Alé de Santa Cruz.

Leiva o Raúl Gómez, amigos del Running Boy

Durante sus años en Nike conoció a “muchísima gente que corre” y ha logrado la colaboración de 20 personas con mucha relación con este deporte, “algunas famosas y otras no tanto, pero sí relevantes en sus campos”, comenta. “Me han cedido una imagen suya corriendo donde me explican qué impacto tiene esta disciplina en su vida y cómo para ellos es un ingrediente imprescindible”, relata el coruñés, que detalla que entre los ‘amigos’ de la marca están Edgar Plans –creativo y escultor–, el cantante Leiva, el presentador Raúl Gómez o el dibujante 72kilos, que ya tienen en su poder algunas de las prendas de The Running Boy.

Esta nueva firma, nacida hace solo unos meses, “reclama un poco de pausa”, cuenta el corredor coruñés, que ha participado en eventos icónicos como la Maratón de Nueva York. “Ese estado de calma y lucidez que aparece después de salir a correr un rato, en el que las cosas parecen colocarse en el lugar que les corresponde”, dice.