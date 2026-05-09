Los bomberos de Oleiros sofocan un incendio en un antiguo concesionario de coches

Los bomberos atendieron un incendio este sábado en el antiguo concesionario de Opel, en la Avenida de las Mariñas Cedida

Los bomberos de Oleiros se desplazaron este sábado a las 19.30 horas para sofocar un incendio que se había iniciado en el antiguo concesionario de Opel, en la Avenida de las Mariñas 330.

Tras sofocar el incendio, que se originó en unos palets en el fondo de la nave, procedieron a ventilar el local y comprobaron tanto la temperatura como los gases en el interior.

En el momento en que ambos valores fueron correctos, los bomberos desplazados hasta la zona dieron por finalizada la intervención.

Al lugar también acudió la Policia local de Oleiros y posteriormente el propietario de la nave.