Christian Borrelli | “Es una casualidad la publicación de la novela con lo del ‘MV Hondius’

Latasa y Borrelli en las Cíes CEDIDA

Salvo los británicos, más dados a apostar por cualquier cuestión, nadie hubiese arriesgado un solo euro porque la publicación de ‘Bienvenidos a Cíes’ coincidiese en el tiempo con la crisis epidemiológica suscitada por el buque ‘MV Hondius’. Pero como bien dice Christian Borrelli: la realidad supera a la ficción.

¿Casualidad o causalidad?

Evidentemente es una casualidad lo que ha sucedido con el barco pero también es cierto que son cosas que pasan. Todos los días se producen pequeñas epidemias pero como en este caso la realidad supera a la ficción.

¿Cuándo se gestó el argumento?

Fue en el año 2019, estábamos de viaje por las Cíes y en ese paraje singular nos preguntamos, desde nuestro punto de vista de epidemiólogos y especialistas en medicina preventiva, cómo sería gestionar una epidemia en un lugar tan paradisíaco y a la vez tan aislado. Y nos pusimos a ello con las herramientas con las que trabajamos a ello: la ciencia, el trabajo en equipo, la comunicación. Empezó como un juego entre los dos. Escribiendo un fragmento, una historia, una historieta que luego fuimos completando y acabo siendo nuestra primera novela. Hay quien nos pregunta si esto surgió por el covid-19 y lo cierto es que surgió antes, de nuestro día a día. Pero también es cierto que después vino la pandemia y también aparece reflejada. La novela se escribió durante años.

Escribir una novela a dos manos tiene su dificultad ¿Cómo se ponen de acuerdo dos visiones?

La verdad es que el trabajo fue bastante natural. Teníamos claro que debíamos escribir desde el punto de vista del personaje y escribiese quien escribiese lo hacía desde esa perspectiva. Por eso el texto salió bastante coherente. Incluso hay fragmentos que incluso nosotros no tenemos muy claro quien lo escribió. Más que escribir lo que hicimos fue hablar, hablar mucho sobre lo que queríamos contar. Lo que si se nota es que fue como un juego y que nos lo pasamos muy bien..

Se dice que el western en el cine sirve para plantear cualquier temática. ¿Se puede decir lo mismo del ‘thriller’ en literatura?

Cualquier temática se puede plantear, más bien depende de la perspectiva que se le quiera dar. En esta novela hay ‘thriller’ pero quien la lea se sorprenderá porque también hay mucha comedia, tiene toques de terror, de crítica social. No obstante, no la hicimos pensado en un género concreto, la escribimos con mucha libertad. El género lo decidieron los personajes y la situaciones por las que iban pasando. Para nosotros no es fácil encasillarla, es poliédrica.

¿Se están planteando una continuación?

Cuando empezamos con esta novela estuvimos trabajando a fondo y ahora nos encontramos que tenemos mucho material por lo que seguramente que continuemos con otra. Además, nos lo hemos pasado tan bien que queremos repetir la experiencia.