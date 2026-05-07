El Ideal Gallego Fundado en 1917

Oleiros

La Banda de Oleiros, nominada en los Premios Martín Códax da Música

Es una de las agrupaciones seleccionadas entre más de 400 candidaturas de toda Galicia

Redacción
07/05/2026 13:52
Banda de Música de Oleiros
Cedida
La Banda da Escola Municipal de Música de Oleiros ha sido seleccionada como una de las tres finalistas Premios Martín Códax da Música, en la categoría de Bandas de Música Popular. Este reconocimiento, que concede la Asociación Músicas ao Vivo, sitúa a la formación oleirense "entre os proxectos máis destacados do actual panorama musical" en Galicia.

Oleiros comparte nominación con la Banda de Música Municipal de Celanova y la Xuvenil de Torroso, seleccionadas las tres entre más de 400 candidaturas presentadas en toda Galicia.

Tras el anuncio oficial, que se realizó ayer en Cambados, se abre la segunda fase del certamen, en la que "a cidadanía ten un papel fundamental", pues "o gañador decidirase mediante unha ponderación ao 50% entre os votos das persoas asociadas a Músicas ao Vivo e o voto do público", explica el Ayuntamiento de Oleiros.

Así, los responsables municipales, que aseguran que "esta nominación supón un importante recoñecemento ao traballo de formación, difusión e calidade artística que se realiza dende o Concello de Oleiros", animan a todos los vecinos a "apoiar á nosa banda participando na votación popular, que permanecerá aberta dende hoxe mesmo e ata o 24 de maio na páxina web oficial: premiosmartincodaxdamusica.gal"

La decisión se dará a conocer el próximo 27 de mayo durante una ceremonia en el Pazo da Cultura de Pontevedra. 

