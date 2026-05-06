Una grúa XXL irrumpe en el skyline de Oleiros: comienzan las obras para reparar el paseo de Naval

La grúa trabajando en las obras de Naval, en Santa Cruz CARLOTA BLANCO

Una espectacular grúa con una pluma de más de 20 metros destaca desde este miércoles en el horizonte de Santa Cruz, en Oleiros. Las tareas de reparación del paseo de Naval, donde los temporales del pasado invierno destrozaron un muro de contención, comenzaron entre gran expectación y ligeras afecciones al tráfico. El objetivo, explica el Ayuntamiento oleirense, es restablecer la seguridad en una zona que tuvo que ser precintada por los desprendimientos de tierra.

Las grandes dimensiones de la grúa provocaron algunos cambios en la circulación rodada y el aparcamiento en la zona, donde además de reconstruir el muro caído y fortalecer las bases del mismo, se colocará más de una docena de bloques de hormigón –de cuatro toneladas cada uno– para asegurar totalmente el terreno, una medida que beneficiará no solo a la superficie afectada en el paseo, sino también a la del aparcamiento y el edificio más cercano.

“Como consecuencia dos fortes e persistentes temporais deste inverno, partiuse o muro que construíu o Concello no 1987, producíndose un importante desprendemento de terra duns 500 metros, polo que urxía realizar esta obra. O investimento é de 142.326,41 euros, que o Concello reclamará a Costas por non tratarse dunha competencia municipal”, recordó el Ejecutivo de Ángel García Seoane.

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