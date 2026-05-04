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Oleiros

Oleiros comienza este miércoles las obras de reparación tras los desprendimientos en Naval

Redacción
04/05/2026 19:49
Derrumbe en Naval, en Oleiros
Cedida
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El Ejecutivo de Oleiros comienza este miércoles las obras de reparación en el paseo de Naval, en Santa Cruz, después de que los últimos temporales provocasen desprendimientos en el terreno y el derrumbe de un muro de contención. Desde el Ayuntamiento apuntan que, dada la necesidad de una grúa de grandes dimensiones para llevar a cabo los trabajos, se producirán restricciones de aparcamiento en la zona que estarán debidamente señalizadas.

“Como consecuencia dos fortes e persistentes temporais deste inverno, quedou destruído o muro construído polo Concello no 1987 en Naval e produciuse un importante desprendemento de terra, duns 500 metros, polo que urxía realizar esta obra”, recuerda el Gobierno de Ángel García Seoane, que detalla que la inversión ascenderá a 142.326,41 euros, un importe que se reclamará posteriormente a la Demarcación de Costas.

“Non se trata dunha competencia municipal”, puntualiza el Ayuntamiento, que asumirá la obra inicialmente dada su urgencia, pero después exigirá al Estado el abono de su coste. 

Desde el PSOE oleirense recordaron que esta modalidad, precisamente, fue una de las propuestas que realizaron al Gobierno de Alternativa dos Veciños: “Propuxemos ao alcalde que primeiro executara a obra de contención do entorno da praia do Naval, con urxencia, e que despois discutira a reclamación á administración que corresponda”, señaló el portavoz, Jesús Fernández, que destaca la “capacidade propositiva e resolutiva, polo ben da veciñanza”, de su grupo municipal. 

“Esta obra faise grazas a nós, porque no pleno marzo, o último que Alternativa quixo convocar, pedimos a execución desta obra de xeito urxente”, subrayan los socialistas, aunque en el mes de febrero el Ayuntamiento ya había anunciado que si Costas no actuaba con diligencia, realizaría la obra de forma subsidiaria y le pasaría después la factura.

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