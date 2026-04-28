PSOE y PP de Oleiros piden un pleno extraordinario "por respeto a los derechos democráticos"

Una sesión plenaria en Oleiros JAVIER ALBORÉS

Los grupos municipales del PSdG-PSOE y PP en Oleiros han registrado una solicitud de pleno extraordinario para exigir "respeto a los derechos democráticos de los vecinos, ejercidos a través de sus representantes públicos. "El alcalde no puede apelar al coste de un pleno para no convocarlo, más teniendo en cuenta que el conjunto de los ocho miembros de la oposición recibiría 1.200 euros frente a los casi 78.000 que cuesta mensualmente el entramado de concejales y asesores de Alternativa dos Veciños", destacan.

Critican la decisión de Ángel García Seoane de no convocar el pleno de este mes "por la falta de asuntos de interés que tratar" como una "falta de respeto marcada por el populismo y la propaganda, que le lleva a pagar programas de falsas entrevistas semanalmente en emisoras de radio".

"Los populistas como Donald Trump tienen su red social propia, y García Seoane usa como red social propia Radio Oleiros, vetada a la oposición", denuncia el portavoz socialista, Jesús Fernández, quien acusa al regidor de "difundir falacias sin posibilidad de réplica".

Fernández añade que "los 13 concejales de Alternativa cobran un sueldo a cargo de los vecinos, algo inédito y que ha convertido a Oleiros en el ayuntamiento de España de 40.000 habitantes con el grupo de gobierno más caro".