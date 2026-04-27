Un conductor huye por Oleiros a toda velocidad y poniendo en riesgo a varios peatones

El vehículo terminó impactando contra una señal de tráfico Guardia Civil

Agentes de la Guardia Civil pertenecientes al puesto de Oleiros han detenido a un varón como presunto autor de un delito de atentado contra agentes de la Autoridad y otro contra la Seguridad Vial.

Los hechos se desencadenaron durante un control rutinario. El vehículo hizo una maniobra evasiva a gran velocidad que puso en riesgo tanto a los agentes como a los usuarios de la vía. Al darle el alto, el conductor del turismo aceleró de forma súbita, obligando a uno de los guardias civiles a realizar una maniobra evasiva para evitar ser arrollado.

Acto seguido, se inició una persecución por la localidad, en la que el vehículo circuló de manera temeraria, obligando a varios peatones a apartarse de la calzada para evitar ser atropellados.

Persecución policial por las calles de A Coruña Más información

La huida continuó hasta la incorporación a la carretera N-VI. Al detectar una mayor densidad de tráfico en sentido hacia A Coruña, el conductor realizó una maniobra de cambio de carril brusca hacia otra vía. Fue ahí cuando perdió el control del automóvil e impactó contra una señal de tráfico, lo que dejó al vehículo inmovilizado debido a los daños sufridos.

Los agentes procedieron de inmediato a la detención del único ocupante del coche, al que se le hicieron las pruebas de alcohol y drogas, en las que dio positivo por estupefacientes.

Además, durante el registro del coche, los agentes hallaron diversas sustancias estupefacientes y un arma blanca, que fueron incautadas. Las diligencias instruidas han sido remitidas al Tribunal de Instancia de Guardia correspondiente y el detenido quedó a disposición judicial.