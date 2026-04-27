Rescatan a una mujer accidentada cuando bajaba a una cala en Lorbé, Oleiros

Rescate a la mujer accidentada BOMBEROS SEM OLEIROS

Los Bomberos de Oleiros, junto con los sanitarios del 061, la Guardia Civil y la Policía Local rescataron a las 13.00 horas de este lunes a una mujer que se lesionó un tobillo cuando bajaba a la cala de As Pedregueiras, en Lorbé.

Según el Servicio de Emergencias Municipal (SEM) de Oleiros, "debido a la dificultad de acceso al lugar, hubo que realizar un porteo de unos 400 metros por el monte". Los servicios sanitarios inmovilizaron el pie de la mujer y se realizó su traslado con ayuda de los efectivos presentes. El operativo se prolongó hasta las 14.30 horas.

Al punto acudieron, también, los hijos de la accidentada, que la trasladaron a un centro hospitalario.