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Oleiros

Rescatan a una mujer accidentada cuando bajaba a una cala en Lorbé, Oleiros

Noelia Díaz
Noelia Díaz
27/04/2026 14:41
Rescate a la mujer accidentada
Rescate a la mujer accidentada
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Los Bomberos de Oleiros, junto con los sanitarios del 061, la Guardia Civil y la Policía Local rescataron a las 13.00 horas de este lunes a una mujer que se lesionó un tobillo cuando bajaba a la cala de As Pedregueiras, en Lorbé.

Según el Servicio de Emergencias Municipal (SEM) de Oleiros, "debido a la dificultad de acceso al lugar, hubo que realizar un porteo de unos 400 metros por el monte". Los servicios sanitarios inmovilizaron el pie de la mujer y se realizó su traslado con ayuda de los efectivos presentes. El operativo se prolongó hasta las 14.30 horas.

Al punto acudieron, también, los hijos de la accidentada, que la trasladaron a un centro hospitalario.

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