Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Oleiros

Oleiros destaca el "éxito absoluto" de su III Festa do Libro na Rúa

Noelia Díaz
Noelia Díaz
26/04/2026 19:41
Instante de la feria literaria oleirense, este domingo
Instante de la feria literaria oleirense, este domingo
PATRICIA G. FRAGA
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
LICEO-620X50

El Ayuntamiento de Oleiros aplaudió este domingo el alto índice de ventas registrado en la tercera edición de su Festa do Libro na Rúa, un evento donde las librerías del municipio salieron a la calle y ofrecieron descuentos y obsequios a los clientes. 

El parque José Martí de Santa Cristina fue el escenario escogido para la actividad, que registró “desde primeiras horas da mañá un éxito absoluto de público e ventas, superando as expectativas iniciais”, indicó el Ejecutivo de Ángel García Seoane. 

“Oleiros volveu demostrar que é un concello que ama a lectura e que apoia decididamente ás nosas librarías. Ver as rúas cheas de xente con libros nas mans é a mellor proba de que esta iniciativa xa está consolidada”, ahondó el Consistorio. 

Música y teatro

Además de la venta de libros, el programa de la feria incluyó cuentacuentos, talleres infantiles, encuentros literarios, música en directo y una representación teatral a cargo del alumnado del IES Neira Vilas, “que contribuíron a dinamizar o espazo e a atraer a un público familiar, cumprindo co obxectivo de fomentar o hábito de ler entre os máis novos dun xeito lúdico e participativo”, explicó el Ayuntamiento. 

Participó también la Asociación Galega de Escritores y las tiendas locales desplegaron su catálogo con un 5% de descuento. Entre los actos del día estuvieron la presentación de ‘Cantos de dor e liberdade’ con Xoán Gabeiras, y un recital de Laura Rei Pasandín, Lois Diéguez, Ramiro Vidal Alvarinho, Celso Álvarez Cáccamo y otros autores, además de cuentacuentos con Gemola y Marta Aranda.

Instante de la feria literaria oleirense, este domingo
Instante de la feria literaria oleirense, este domingo
PATRICIA G. FRAGA
Arantza Portabales, na librería Lume

Arantza Portabales | “A novela negra esperta esa curiosidade innata”

Más información
Mulleres de Xanrozo desenvolveron os obradoiros nos que crearon esta ‘Biblioteca de Sementes Ecofeminista

Un libro nunha man e sementes na outra: a ‘revolución’ do cultivo na Biblioteca de Betanzos

Más información
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

El vehículo calcinado en la zona de La Cros

Un incendio calcina una furgoneta aparcada en O Burgo, Culleredo
Noelia Díaz
El presidente Trump habla con los periodistas en la Casa Blanca después del tiroteo

Trump dice que el sospechoso del tiroteo actuó por motivos anticristianos
EFE
Instante de la feria literaria oleirense, este domingo

Oleiros destaca el "éxito absoluto" de su III Festa do Libro na Rúa
Noelia Díaz
Casa Arambillet, en la plaza de Lugo

¿Cuánto cuesta vivir en una joya modernista de A Coruña?
Lara Fernández