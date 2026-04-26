Oleiros destaca el "éxito absoluto" de su III Festa do Libro na Rúa

Instante de la feria literaria oleirense, este domingo PATRICIA G. FRAGA

El Ayuntamiento de Oleiros aplaudió este domingo el alto índice de ventas registrado en la tercera edición de su Festa do Libro na Rúa, un evento donde las librerías del municipio salieron a la calle y ofrecieron descuentos y obsequios a los clientes.

El parque José Martí de Santa Cristina fue el escenario escogido para la actividad, que registró “desde primeiras horas da mañá un éxito absoluto de público e ventas, superando as expectativas iniciais”, indicó el Ejecutivo de Ángel García Seoane.

“Oleiros volveu demostrar que é un concello que ama a lectura e que apoia decididamente ás nosas librarías. Ver as rúas cheas de xente con libros nas mans é a mellor proba de que esta iniciativa xa está consolidada”, ahondó el Consistorio.

Música y teatro

Además de la venta de libros, el programa de la feria incluyó cuentacuentos, talleres infantiles, encuentros literarios, música en directo y una representación teatral a cargo del alumnado del IES Neira Vilas, “que contribuíron a dinamizar o espazo e a atraer a un público familiar, cumprindo co obxectivo de fomentar o hábito de ler entre os máis novos dun xeito lúdico e participativo”, explicó el Ayuntamiento.

Participó también la Asociación Galega de Escritores y las tiendas locales desplegaron su catálogo con un 5% de descuento. Entre los actos del día estuvieron la presentación de ‘Cantos de dor e liberdade’ con Xoán Gabeiras, y un recital de Laura Rei Pasandín, Lois Diéguez, Ramiro Vidal Alvarinho, Celso Álvarez Cáccamo y otros autores, además de cuentacuentos con Gemola y Marta Aranda.

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