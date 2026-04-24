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Oleiros

Sanidade confirma un brote de sarna en una residencia de Oleiros

Noelia Díaz
Noelia Díaz y Ep
24/04/2026 12:30
La residencia Emera de Bastiagueiro
La residencia Emera de Bastiagueiro
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La Consellería de Sanidade ha confirmado este viernes la existencia de un brote de sarna en la residencia de mayores Emera de Bastiagueiro (Oleiros). 

Los síntomas del primer caso fueron identificados el 9 de abril y, a estas alturas, el brote afecta a 12 personas: nueve residentes y tres trabajadores.

La residencia notificó al Sergas el brote el pasado día 14 y, en ese momento, la Consellería puso en marcha el protocolo de actuación. Con él, Sanidade pauta tratamiento profiláctico a todos los trabajadores y residentes en las plantas con casos activos.

Otro brote en Conxo

Por otra parte, el servicio de medicina preventiva y salud pública del área sanitaria de Santiago ha activado también un protocolo de actuación contra otro brote de sarna registrado en el Hospital Provincial de Conxo y que afecta, además de a un paciente, a 20 profesionales del centro.

La afección partió de un paciente, que ingresó en el centro hospitalario ya con la patología. Se da la circunstancia, además, de que padece el subtipo más contagioso. Además del 'caso íncide', en estos momentos hay 20 profesionales con síntomas compatibles, aunque el área sanitaria considera que el brote está "bajo control", con "los casos detectados en seguimiento clínico y recibiendo el tratamiento correspondiente".

Desde el momento de su confirmación, se activaron de forma inmediata los protocolos de vigilancia epidemiológica y control de infecciones, con el objetivo de garantizar la seguridad de pacientes, profesionales y acompañantes, asegura el Sergas. Asimismo, se procedió al estudio y manejo de los contactos estrechos, conforme a las recomendaciones sanitarias vigentes.

La sarna se transmite principalmente a través del contacto directo prolongado piel con piel y tiene largo tiempo de latencia hasta manifestar síntomas. No está relacionada con la falta de higiene, recuerda el área sanitaria. Su tratamiento "es sencillo y eficaz, generalmente mediante medicación tópica y tratamiento oral".

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