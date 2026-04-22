Oleiros exige a la Xunta que sustituya las ventanas del CEIP Luis Seoane

El CEIP Luis Seoane de Maianca CEDIDA

El Ayuntamiento de Oleiros remitirá un informe a la Consellería de Educación para denunciar las necesidades existentes en el CEIP Luis Seoane de Canide, en Maianca, entre ellas la de cambiar todas las ventanas del centro, que no han sido renovadas desde la inauguración del colegio, en 1982, "e que nestes momentos resultan totalmente inservibles", indica el Gobierno de Ángel García Seoane.

"O progresivo deterioro das carpinterías exteriores está a provocar graves problemas no día a día do centro. Segundo o informe dos servizos técnicos municipais e as queixas reiteradas das familias e o equipo directivo, o mal estado das ventás provoca a entrada de auga os días de choiva e impide un illamento térmico mínimo", asevera el Ayuntamiento.

Recuerdan que la enseñanza es una competencia autonómica y "tal e como fixa a lei, obras de carácter estrutural como estas correspóndenlle á Xunta de Galicia: o Concello está obrigado asumir os mantementos menores". A pesar de ello, el Ejecutivo local asegura que "para garantir o benestar dos nenos e nenas, execútanse continuamente distintas obras menores e de conservación a petición das direccións ou das ANPA".

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