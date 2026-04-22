Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Oleiros

Oleiros exige a la Xunta que sustituya las ventanas del CEIP Luis Seoane

Redacción
22/04/2026 17:07
El CEIP Luis Seoane de Maianca
El CEIP Luis Seoane de Maianca
CEDIDA
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
LICEO-620X50

El Ayuntamiento de Oleiros remitirá un informe a la Consellería de Educación para denunciar las necesidades existentes en el CEIP Luis Seoane de Canide, en Maianca, entre ellas la de cambiar todas las ventanas del centro, que no han sido renovadas desde la inauguración del colegio, en 1982, "e que nestes momentos resultan totalmente inservibles", indica el Gobierno de Ángel García Seoane.

"O progresivo deterioro das carpinterías exteriores está a provocar graves problemas no día a día do centro. Segundo o informe dos servizos técnicos municipais e as queixas reiteradas das familias e o equipo directivo, o mal estado das ventás provoca a entrada de auga os días de choiva e impide un illamento térmico mínimo", asevera el Ayuntamiento.

Recuerdan que la enseñanza es una competencia autonómica y "tal e como fixa a lei, obras de carácter estrutural como estas correspóndenlle á Xunta de Galicia: o Concello está obrigado asumir os mantementos menores". A pesar de ello, el Ejecutivo local asegura que "para garantir o benestar dos nenos e nenas, execútanse continuamente distintas obras menores e de conservación a petición das direccións ou das ANPA".

Rúa Álamos de Oleiros

Oleiros denuncia que varias operadoras "pretenden deixar sen internet e teléfono á rúa Álamos"

Más información
Imagen de una protesta del Ayuntamiento de Oleiros en la parada de bus de Santa Cristina, en 2023

Seoane anuncia “unha moi gorda na parada de bus de Santa Cristina”

Más información
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

Festival de Outono de la Coral Fonte do Souto

Culleredo acoge el XXXI Certame de Canto Coral con formaciones llegadas de Fene, Sada y Monterros
Redacción
Varios coruñeses pasean en una jornada calurosa de este mes de abril

A Coruña cerrará el segundo mes de abril más seco del siglo
Dani Sánchez
rotonda de la ronda de Outeiro con la avenida del Ferrocarril

El Ayuntamiento invertirá 1,5 millones de euros en una nueva rotonda para la intermodal
Abel Peña
Torre de Hércules

La Torre de Hércules reabre de forma provisional mientras empiezan obras en su entorno
Redacción