El Ideal Gallego Fundado en 1917

Oleiros

Oleiros denuncia que varias operadoras "pretenden deixar sen internet e teléfono á rúa Álamos"

Redacción
21/04/2026 14:48
Rúa Álamos de Oleiros
GOOGLE MAPS
El Ayuntamiento de Oleiros ha denunciado que todas las empresas de comunicaciones excepto Telefónica "pretenden deixar sen servizo de internet e telefonía á rúa Álamos", en Perillo. 

Con motivo de las obras de reurbanización de la calle, señalan, el Gobierno local instaló la canalización necesaria para eliminar los distintos postes existentes en la vía pública. "No caso dos postes das telecomunicacións todos eran propiedade de Telefónica, á que o Concello lle outorgou un prazo de 15 días para a súa retirada o pasado 24 de marzo. Sobrepasado o requerimento municipal, Telefónica procederá este mércores a realizar a retirada dos postes pero, segundo a compañía, os cables das demais operadoras que estaban a usar os postes de Telefónica serán cortados, xa que desde as distintas empresas non contestaron ás demandas de Telefónica de realizar o soterramento, non podendo retrasarse durante máis tempo a eliminación dos postes".

Oleiros lamenta la "falta de dilixencia" de las operadoras, que puede provocar que numerosos vecinos de la calle Álamos se queden sin servicio de internet y telefonía. "Este comportamento de desprezo total á cidadanía é o proceder habitual destas compañías, que actúan con impunidade total grazas a leis estatais e autonómicas confeccionadas a medida para maximizar beneficios, sen importar a atención que prestan", declara el alcalde, Ángel García Seoane.

El regidor manifiesta que "ningunha empresa privada ten dereito a paralizar unha obra pública, polo que o Concello non tolerará que os cables queden colgados das farolas como se pretendía por parte de Telefónica".

