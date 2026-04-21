A subasta en Oleiros una parcela para urbanizar por 350.000 euros

Pazo de Lóngora, en Liáns Archivo El Ideal Gallego

El portal de subastas Escrapalia ha sacado a subasta siete nuevos activos inmobiliarios procedentes de la empresa en proceso de liquidación Reyal Urbis, por 1,2 millones de euros, lo que supone un descuento del 85% sobre su valoración en el plan de liquidación, calculada en más de 11 millones de euros. Entre los activos subastados aparece una finca en el ayuntamiento de Oleiros.

El lote oleirense, valorado en 350.000 euros, forma parte de la urbanización ubicada junto al Pazo de Lóngora, en Marcial del Adalid. Según la información de la propia Reyal Urbis, la parcela es urbana, de uso dotacional y tiene una superficie registrada de 5.525 metros cuadrados.

Las subastas de Reyal Urbis publicadas por este portal desde abril de 2024 asciende a 170 activos, valorados en ese plan de liquidación en 407 millones de euros, según ha informado en un comunicado.

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Los siete nuevos activos suman 124.000 metros cuadrados de suelos ubicados, además de en Oleiros, en Aljaraque (Huelva), Zamora y Tarrasa (Barcelona), Isla Cristina (Huelva) y Sueca (València), además de un trastero en León.

Reyal Urbis surgió en 2007 tras la fusión de dos grandes empresas, Inmobiliaria Urbis y Construcciones Reyal, después de la adquisición previa de un 96,41% del capital social de Urbis por parte de Reyal a través de una Oferta Pública de adquisición (OPA).

A 31 de diciembre de 2012, Reyal Urbis contaba con un banco de suelo total de 7,8 millones de metros cuadrados de edificabilidad sobre rasante, lo que la convertía en una de las principales empresas europeas en la actividad de promoción residencial, con una cartera en renta de más de 459 millones de euros.

Tras casi dos años de negociaciones con los acreedores durante los que se estudiaron todo tipo de alternativas para encontrar una solución, y al no poder alcanzar un acuerdo de refinanciación con sus acreedores, Reyal Urbis presentó concurso voluntario de acreedores con fecha 19 de febrero de 2013, el cual fue aceptado por auto del Juzgado número 6 de lo Mercantil el 4 de marzo de 2013.

El 1 de septiembre de 2017, el juzgado notificó auto de liquidación de la sociedad, dictando su disolución, así como el cese de los administradores sociales.