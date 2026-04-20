Oleiros celebra su tercera Festa do Libro na Rúa
Será el domingo 26 en el parque José Martí
El Ayuntamiento de Oleiros organiza este domingo, 26 de abril, la III Festa do Libro na Rúa. Será en el parque José Martí de Santa Cristina y contará con actividades para todos los públicos. Participarán también la Asociación Galega de Escritores, diversos autores y autoras y las librerías del municipio, que estarán vendiendo libros de 12.00 a 19.30 horas.
La programación será la siguiente:
12.00 - Inauguración
12.15 - Presentación de la obra 'Cantos de dor e liberdade' con Xoán Gabeiras y recital de Laura Rei Pasandín, Lois Diéguez, Ramiro Vidal Alvarinho, Celso Álvarez Cáccamo y otros autores/as.
12.30 - Cuentacuentos 'Cromosomax', de Marta Aranda
13.00 - Obra de teatro 'Unha tarde con Rosalía de Castro', del alumnado del IES Neira Vilas
17.00 - 'Alicia', de Pedras de Cartón
18.00 - Presentación de 'Diarios de Syra Alonso'
18.15 - Cuentacuentos: 'Oli y el saltamontes aventurero', de Gemola
18.45 - Concierto: Copos de Avena
En la carpa anexa habrá presentación de libros y los establecimientos participantes aplicarán un 5% de descuento, recuerdan desde el Ayuntamiento oleirense.