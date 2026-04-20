Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Oleiros

Oleiros celebra su tercera Festa do Libro na Rúa

Será el domingo 26 en el parque José Martí

Redacción
20/04/2026 13:52
Una edición anterior de la Festa do Libro na Rúa
Una edición anterior de la Festa do Libro na Rúa
QUINTANA
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
LICEO-620X50

El Ayuntamiento de Oleiros organiza este domingo, 26 de abril, la III Festa do Libro na Rúa. Será en el parque José Martí de Santa Cristina y contará con actividades para todos los públicos. Participarán también la Asociación Galega de Escritores, diversos autores y autoras y las librerías del municipio, que estarán vendiendo libros de 12.00 a 19.30 horas.

La programación será la siguiente: 

12.00 - Inauguración

12.15 - Presentación de la obra 'Cantos de dor e liberdade' con Xoán Gabeiras y recital de Laura Rei Pasandín, Lois Diéguez, Ramiro Vidal Alvarinho, Celso Álvarez Cáccamo y otros autores/as.

12.30 - Cuentacuentos 'Cromosomax', de Marta Aranda

13.00 - Obra de teatro 'Unha tarde con Rosalía de Castro', del alumnado del IES Neira Vilas

17.00  - 'Alicia', de Pedras de Cartón

18.00 - Presentación de 'Diarios de Syra Alonso'

18.15 - Cuentacuentos: 'Oli y el saltamontes aventurero', de Gemola

18.45 - Concierto: Copos de Avena

En la carpa anexa habrá presentación de libros y los establecimientos participantes aplicarán un 5% de descuento, recuerdan desde el Ayuntamiento oleirense.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

Ángel García Seoane, en la manifestación de apoyo a Cuba que recorrió las calles de Compostela

Ángel García Seoane encabeza la marcha de apoyo a Cuba en Santiago
Noelia Díaz
03 junio 2025Cambre.- Uno de los nuevos contenedores, en el paseo de O Temple

El Consorcio As Mariñas apura la licitación del nuevo servicio de recogida de basura
Redacción
El ideal gallego

A Coruña suena más de mil millones de veces gracias a Manu Chao, Rosalía y Pereza
Omar Bello
Actuación de la tuna de veteranos de A Coruña

La Tuna de Veteranos de A Coruña se trae un premio del Festival Internacional de Aveiro
Redacción