Oleiros celebra su tercera Festa do Libro na Rúa

Una edición anterior de la Festa do Libro na Rúa QUINTANA

El Ayuntamiento de Oleiros organiza este domingo, 26 de abril, la III Festa do Libro na Rúa. Será en el parque José Martí de Santa Cristina y contará con actividades para todos los públicos. Participarán también la Asociación Galega de Escritores, diversos autores y autoras y las librerías del municipio, que estarán vendiendo libros de 12.00 a 19.30 horas.

La programación será la siguiente:

12.00 - Inauguración

12.15 - Presentación de la obra 'Cantos de dor e liberdade' con Xoán Gabeiras y recital de Laura Rei Pasandín, Lois Diéguez, Ramiro Vidal Alvarinho, Celso Álvarez Cáccamo y otros autores/as.

12.30 - Cuentacuentos 'Cromosomax', de Marta Aranda

13.00 - Obra de teatro 'Unha tarde con Rosalía de Castro', del alumnado del IES Neira Vilas

17.00 - 'Alicia', de Pedras de Cartón

18.00 - Presentación de 'Diarios de Syra Alonso'

18.15 - Cuentacuentos: 'Oli y el saltamontes aventurero', de Gemola

18.45 - Concierto: Copos de Avena

En la carpa anexa habrá presentación de libros y los establecimientos participantes aplicarán un 5% de descuento, recuerdan desde el Ayuntamiento oleirense.