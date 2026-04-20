El área de A Coruña acoge un nuevo rodaje: Vaca Films llega a una urbanización de Oleiros

Rodaje 'Sin huellas' en Os Regos, Oleiros FACEBOOK

A Coruña y su área metropolitana se han acostumbrado, en la última década, a acoger diferentes rodajes de cine y televisión y, con ellos, a algunos de los actores más reconocidos de España.

Recientemente han sido 'Ardora', la nueva serie de los Coira para Movistar+ -con Javier Gutiérrez y Carolina Yuste como protagonistas-, o 'Lobo', de Netflix producida por Vaca Films -con Luis Tosar, entre otros-, las producciones que han llenado de cámaras, cables y tráilers distintos enclaves. 'Ardora' se movió por entornos urbanos como Juan Flórez, Marcial del Adalid y el entorno de la plaza de Vigo, mientras que'Lobo', que narra la historia del que está considerado el primer asesino en serie de la historia de España, pasó varios días en Viós (Abegondo) y Betanzos, entre otras localidades.

El pasado jueves, día 16, le tocó el turno a la urbanización Os Regos de Oleiros. Los vecinos difundieron un vídeo en un grupo público de la red social Facebook donde se puede ver una escena, indicaban, de la serie 'Sin huellas', comedia negra protagonizada por Carolina Yuste y Camila Sodi que en su primera temporada produjo Zeta Studios y que se estrenó en Amazon en marzo de 2023.

En el vídeo aparecen los actores gallegos Isabel Naveira y Roque Ruiz -naturales ambos del municipio de Arteixo- encarnando a unos policías locales que acuden a charlar con los Bomberos tras un incendio declarado en un chalé. Según residentes en la calle Río Ulla, donde se grabó, la sesión tuvo lugar solamente el jueves y no tienen constancia de se vuelvan a rodar secuencias en la zona.

Aunque en el perfil de Facebook de Os Regos se aseveraba que se trataba de una serie, no es así. Se trata de la nueva película que la empresa coruñesa Vaca Films está rodando en su gran mayoría en Pontedeume, de la que todavía no se conocen muchos datos. Fuentes del Ayuntamiento eumés confirman, por su parte, que tanto Isabel Naveira como Roque Ruiz forman parte del elenco del filme que se rueda en su municipio, por lo que queda descartado que lo de Oleiros se tratase de una serie.

Por otra parte, también se han grabado en A Coruña en las últimas semanas otras propuestas audiovisuales, como el programa 'De tapas por España'. La ruta gastronómica que podrá verse el 14 de junio en La 2 de TVE incluye los restaurantes El de Alberto, O Cabo, NaDo y A Mundiña Taberna y comienza viendo el amanecer desde el Castillo de San Antón.

Roque Ruiz, el actor de Netflix que no olvida sus comienzos en Arteixo Más información

Perillo acoge este lunes el rodaje del cortometraje 'SOLE' Más información