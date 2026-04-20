Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Oleiros

El área de A Coruña acoge un nuevo rodaje: Vaca Films llega a una urbanización de Oleiros

Noelia Díaz
Noelia Díaz
20/04/2026 12:39
Rodaje 'Sin huellas' en Os Regos, Oleiros
Rodaje 'Sin huellas' en Os Regos, Oleiros
FACEBOOK
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
LICEO-620X50

A Coruña y su área metropolitana se han acostumbrado, en la última década, a acoger diferentes rodajes de cine y televisión y, con ellos, a algunos de los actores más reconocidos de España. 

Recientemente han sido 'Ardora', la nueva serie de los Coira para Movistar+ -con Javier Gutiérrez y Carolina Yuste como protagonistas-, o 'Lobo', de Netflix producida por Vaca Films -con Luis Tosar, entre otros-, las producciones que han llenado de cámaras, cables y tráilers distintos enclaves. 'Ardora' se movió por entornos urbanos como Juan Flórez, Marcial del Adalid y el entorno de la plaza de Vigo, mientras que'Lobo', que narra la historia del que está considerado el primer asesino en serie de la historia de Españapasó varios días en Viós (Abegondo) y Betanzos, entre otras localidades.

El pasado jueves, día 16, le tocó el turno a la urbanización Os Regos de Oleiros. Los vecinos difundieron un vídeo en un grupo público de la red social Facebook donde se puede ver una escena, indicaban, de la serie 'Sin huellas', comedia negra protagonizada por Carolina Yuste y Camila Sodi que en su primera temporada produjo Zeta Studios y que se estrenó en Amazon en marzo de 2023.

En el vídeo aparecen los actores gallegos Isabel Naveira y Roque Ruiz -naturales ambos del municipio de Arteixo- encarnando a unos policías locales que acuden a charlar con los Bomberos tras un incendio declarado en un chalé. Según residentes en la calle Río Ulla, donde se grabó, la sesión tuvo lugar solamente el jueves y no tienen constancia de se vuelvan a rodar secuencias en la zona.

Aunque en el perfil de Facebook de Os Regos se aseveraba que se trataba de una serie, no es así. Se trata de la nueva película que la empresa coruñesa Vaca Films está rodando en su gran mayoría en Pontedeume, de la que todavía no se conocen muchos datos. Fuentes del Ayuntamiento eumés confirman, por su parte, que tanto Isabel Naveira como Roque Ruiz forman parte del elenco del filme que se rueda en su municipio, por lo que queda descartado que lo de Oleiros se tratase de una serie.

Por otra parte, también se han grabado en A Coruña en las últimas semanas otras propuestas audiovisuales, como el programa 'De tapas por España'. La ruta gastronómica que podrá verse el 14 de junio en La 2 de TVE incluye los restaurantes El de Alberto, O Cabo, NaDo y A Mundiña Taberna y comienza viendo el amanecer desde el Castillo de San Antón.

Selfi que Ruiz se hizo con sus antiguos compañeros en Melandrainas

Roque Ruiz, el actor de Netflix que no olvida sus comienzos en Arteixo

Más información

Perillo acoge este lunes el rodaje del cortometraje 'SOLE'

Más información
Rodaje de 'De Tapas por España' en El de Alberto

Comienza la tercera temporada de 'De tapas por España' con un capítulo dedicado a A Coruña

Más información
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

Ángel García Seoane, en la manifestación de apoyo a Cuba que recorrió las calles de Compostela

Ángel García Seoane encabeza la marcha de apoyo a Cuba en Santiago
Noelia Díaz
03 junio 2025Cambre.- Uno de los nuevos contenedores, en el paseo de O Temple

El Consorcio As Mariñas apura la licitación del nuevo servicio de recogida de basura
Redacción
El ideal gallego

A Coruña suena más de mil millones de veces gracias a Manu Chao, Rosalía y Pereza
Omar Bello
Actuación de la tuna de veteranos de A Coruña

La Tuna de Veteranos de A Coruña se trae un premio del Festival Internacional de Aveiro
Redacción