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Oleiros

Ángel García Seoane encabeza la marcha de apoyo a Cuba en Santiago

Noelia Díaz
Noelia Díaz
20/04/2026 15:17
Ángel García Seoane, en la manifestación de apoyo a Cuba que recorrió las calles de Compostela
Ángel García Seoane, en la manifestación de apoyo a Cuba que recorrió las calles de Compostela
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El alcalde de Oleiros, Ángel García Seoane, participó este lunes en una marcha de apoyo a Cuba en las calles de Santiago de Compostela. Bajo el lema 'Deixade vivir a Cuba. Galiza contra o asedio imperialista', el acto fue organizado por la Asociación de Amizade Galego-Cubana Francisco Villamil.

La movilización, que fue respaldada por numerosas organizaciones políticas, sindicales y sociales de Galicia, partió a las 12.00 horas desde la Alameda y se enmarcó en una jornada internacional de apoyo a la isla caribeña, coincidiendo con el 65 aniversario de la derrota de la invasión de Playa Girón.

Desde la asociación señalaron que la convocatoria responde a la situación que atraviesa Cuba, marcada -según indicaron- por un endurecimiento del bloqueo por parte de Estados Unidos y por la presión económica, energética y financiera sobre el país.

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