Seoane acusa a la Xunta de actuar como "cobrador do frac" e impedir el acceso del 1-A a Santa Cristina

Imagen de archivo del autobús de la Línea 1-A circulando hacia Santa Cristina Archivo El Ideal Gallego

El Ayuntamiento de Oleiros reiteró su malestar ante la negativa de la Xunta de autorizar que el autobús urbano de A Coruña pueda entrar en Santa Cristina.

Los responsables municipales sostienen que el convenio necesario para implantar el servicio cuenta con el acuerdo de todas las entidades implicadas, excepto la Xunta. Es decir, el Ayuntamiento de A Coruña y el de Oleiros, y la Compañía de Tranvías.

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En la reunión celebrada el martes para analizar la situación del Transporte Metropolitano en el entorno más cercano a la ciudad, la directora xeral de Mobilidade de la Xunta volvió a expresar su oposición a este servicio "alegando que o Concello de Oleiros ten que pagar unha débeda de 49.000 euros á empresa de transporte pola perda económica que lle supuxo a chegada do 1-A a Santa Cristina entre os anos 2019 e 2022".

Sin embargo, desde el municipio oleirense insisten en que "esa cantidade económica non está debidamente xustificada, polo que o Concello de Oleiros non pode nin debe regalar cartos públicos", y a esto se une que ni siquiera lo han reclamado de manera oficial: "Sorprende moito que a empresa á que supostamente o Concello de Oleiros lle debe 49.000 euros non reclame eses cartos vía xudicial, un caso único de altruísmo", denuncia García Seoane.

"En cambio -añadió- a Xunta de Galicia pon esa condición para poder prestar o servizo, exercendo de cobradora do frac da compañía", sentenció del alcalde de Oleiros.