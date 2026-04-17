El Gobierno de Seoane reitera la “urxencia” de las obras del comedor del colegio de Santa Cruz, “fortemente degradado”

Las paredes del comedor presentan importantes daños

El Ayuntamiento de Oleiros insiste e la “urxencia das obras do comedor do colexio de Santa Cruz” que, según sus responsables, siguen sin realizarse a pesar de las numerosas demandas del municipio y de las ANPA y de que la Xunta se había comprometido a reformar el espacio en el verano de 2025. “O comedor atópase fortemente degradado con paredes totalmente desfeitas, humidades, filtracións de auga...”, denuncian desde el Gobierno de Seoane.

El alcalde remitió un escrito al conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades e Formación Profesional "para informalo da situación e reclamar a inmediata realización das obras de comedor" porque "non se pode tolerar que nun centro de ensino público haxa espazos tan abandonados", explicó Seoane.

El Ayuntamiento de Oleiros aseguró que "para garantir o benestar dos nenos e nenas, executa continuamente distintas obras a petición das direccións ou das ANPA" y, en el caso concreto de este centro, "realizou este curso as obras de renovación do solo das aulas de infantil", cuando era la Xunta "quen debía realizar esa obra".

"O Goberno municipal entendeu que os nenos e nenas merecían ter unha aula en mellores condicións", explicaron los responsables municipales, que aseguraron que también se reformaron la pista polideportiva y realizaron mejoras en las zonas verdes.