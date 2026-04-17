Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Oleiros

El Gobierno de Seoane reitera la “urxencia” de las obras del comedor del colegio de Santa Cruz, “fortemente degradado”

Lucía Tenreiro
Lucía Tenreiro
17/04/2026 21:53
Las paredes del comedor presentan importantes daños
Las paredes del comedor presentan importantes daños
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
LICEO-620X50

El Ayuntamiento de Oleiros insiste e la “urxencia das obras do comedor do colexio de Santa Cruz” que, según sus responsables, siguen sin realizarse a pesar de las numerosas demandas del municipio y de las ANPA y de que la Xunta se había comprometido a reformar el espacio en el verano de 2025. “O comedor atópase fortemente degradado con paredes totalmente desfeitas, humidades, filtracións de auga...”, denuncian desde el Gobierno de Seoane.

El alcalde remitió un escrito al conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades e Formación Profesional "para informalo da situación e reclamar a inmediata realización das obras de comedor" porque "non se pode tolerar que nun centro de ensino público haxa espazos tan abandonados", explicó Seoane.

El Ayuntamiento de Oleiros aseguró que "para garantir o benestar dos nenos e nenas, executa continuamente distintas obras a petición das direccións ou das ANPA" y, en el caso concreto de este centro, "realizou este curso as obras de renovación do solo das aulas de infantil", cuando era la Xunta "quen debía realizar esa obra".

"O Goberno municipal entendeu que os nenos e nenas merecían ter unha aula en mellores condicións", explicaron los responsables municipales, que aseguraron que también se reformaron la pista polideportiva y realizaron mejoras en las zonas verdes.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

El presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, durante su intervención de este viernes en un acto en Mesía |

Rueda dice que “ya era hora” del plan estatal de vivienda
Agencias
Administración de Lotería de San Agustín, implicada en el caso de la Primitiva robada

El primer denunciante de la Primitiva “coincidió en la cola” de San Agustín con el ganador
Lara Fernández
Aniversario de La Urbana

Así fue el muy afortunado 13 aniversario de La Urbana, en A Coruña
Guillermo Parga
Las paredes del comedor presentan importantes daños

El Gobierno de Seoane reitera la “urxencia” de las obras del comedor del colegio de Santa Cruz, “fortemente degradado”
Lucía Tenreiro