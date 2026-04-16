Seoane anuncia “unha moi gorda na parada de bus de Santa Cristina”
El alcalde de Oleiros dice que la Xunta discrimina a varios municipios por no concederles líneas con la Universidad
El malestar del alcalde de Oleiros, Ángel García Seoane, con el servicio de transporte metropolitano parece incrementarse con cada día que pasa. Si el martes denunciaba que la Xunta no había aceptado ni una sola de sus propuestas para tratar de mejorarlo, hoy ya ponía el grito en el cielo amenazando, en su habitual intervención radiofónica de los jueves en la emisora local, con “unha moi gorda na parada de Santa Cristina” en el plazo de un mes.
Además, previamente, había hecho público un comunicado a través del cual afirmaba que se estaba discriminando a su ayuntamiento, al igual que a los de Sada, Bergondo y Betanzos, por no contar con conexiones con los campus universitarios de A Coruña.
“O goberno municipal leva reclamando durante os dous últimos anos que se poña un bus nas franxas horarias principais de entrada e saída das aulas sen que ata o momento a Xunta decidise poñelo en funcionamento. O máis indignante é que mentres se lle nega este servicio a uns municipios; Arteixo, Culleredo e parte de Cambre si teñen bus á Universidade cunha frecuencia dunha hora. Xa que a directora xeral de Mobilidade (Judit Fontela) non foi capaz de explicar esta arbitrariedade na reunión celebrada o pasado martes, debería pronunciarse públicamente por que uns municipios si e outros non, cando só no concello de Oleiros hai máis de 800 potenciais usuarios entre estudantes, profesorado e funcionariado”, indicó el regidor.
También asegura que es “falso” que la Xunta “asuma e atenda as demandos dos concellos e que dera resposta ás peticións”.
“No caso de Oleiros, non se atendeu ningunha das solicitudes formuladas. Realizar esa afirmación baseándose en que hai cinco frecuencias diarias para a urbanización de Xaz e que se puxeron dous buses máis á praia de Mera no verán é un insulto á cidadanía”, apostilla el mandatario local.
Insistencia de Betanzos
La molestia con el servicio, sin embargo, no se circunscribe al municipio oleirense. Hoy, la alcaldesa de Betanzos, María Barral, volvió a mostrar “a súa fonda preocupación polo empeoramento do servizo público por estrada na área metropolitana”. Una situación que, según ella, vuelve a repetir problemas que ya se venían arrastrando desde hace años “especialmente dende o cambio do contrato público de transporte”.
La regidora señaló que se ha pasado de tener un buen servicio a otro “moi deficitario”, y advirtió de que, tras un período con menor número de incidencias “volvemos estar nunha etapa na que o Concello recibe queixas constantes de usuarios”.
Autobuses que “non pasaron”
“A situación agravouse nos últimos días con incidencias especialmente graves. Houbo liñas que a primeira hora da mañá non pasaron. Estamos falando de persoas que se desprazan cara A Coruña para traballar ou estudar e que, sen previo aviso nin explicación algunha, quedaron sen servizo. Non pasou o autobús das seis, tampouco o seguinte, e o das oito chegou completamente cheo, deixando a moita xente en terra”, añadió María Barral.
Estas incidencias, señalan fuentes municipales, fueron comunicadas a la Dirección Xeral de Mobilidade “a quen se agradeceu a atención recibida, tomou nota e comprometeuse a investigar o sucedido e adoptar medidas”.
Asimismo, la alcaldesa volvió a incidir en la necesidad de incrementar la información a los usuarios, con la instalación de paneles informativos en los que se detalle si el autobús pasó, se encuentra a punto de pasar y cuál será el siguiente.
No obstante, Barral insiste en que la problemática es estructural, ya que considera que el servicio es deficitario y requiere de una revisión del contrato suscrito con las empresas por parte de la Xunta.