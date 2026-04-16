Oleiros critica que la Xunta le niegue un bus de Perillo a la Universidad

El alcalde de Oleiros, en el centro, durante una rueda de prensa Javier Alborés

Oleiros denuncia que, "en contra das afirmacións da directora xeral de Mobilidade no Parlamento de Galicia, a Xunta volveu rexeitar a posibilidade de poñer un bus de Perillo á Universidade para servizo dos concellos de Oleiros, parte de Cambre, Sada, Bergondo, Betanzos...". El Ejecutivo de Ángel García Seoane señaló que lleva dos años reclamando esta medida en las franjas horarias principales de entrada y salida de las aulas, "sen que ata o momento a Xunta decidise poñela en funcionamento".

Lamentan que el Gobierno autonómico haga distinciones entre municipios: "Arteixo, Culleredo e parte de Cambre si teñen bus á Universidade cunha frecuencia dunha hora. Xa que a directora xeral de Mobilidade non foi capaz de explicar esta arbitrariedade na reunión celebrada o pasado martes, debería pronunciarse publicamente sobre por que uns municipios si e outros non, cando só no Concello de Oleiros hai máis de 800 potenciais usuarios entre estudantes, profesorado e funcionariado", manifiesta Ángel García Seoane.

Añade el alcalde oleirense que es "falso" que la Xunta "asuma e atenda as demandas dos concellos". "No caso de Oleiros, non se atendeu ningunha das solicitudes formuladas. Realizar esa afirmación baseándose en que hai cinco frecuencias diarias para Xaz e que puxeron dous buses máis á praia de Mera no verán é un insulto á cidadanía", espeta.

Por su parte, la directora xeral de Mobilidade, Judit Fontela, sostuvo ayer en el Parlamento que precisamente su equipo ya está estudiando nuevas propuestas "para mellorar a oferta no corredor coa cidade da Coruña", como la mejora de las conexiones con la Universidad y con los polígonos industriales como el de Iñás (Oleiros).

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