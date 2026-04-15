Oleiros abandona la mesa de valoración del bus metropolitano y acusa a la Xunta de no aceptar sus demandas

Imagen del bus 1-A que otro año más no dará servicio a Santa Cristina archivo

Si el movimiento se demostrase andando nada más adecuado para mostrar desacuerdo que abandonar una mesa de manera anticipada y casi sin despedirse. Y exactamente fue lo que hicieron ayer el alcalde de Oleiros, Ángel García Seoane, y el concejal de Movilidad, Pablo Cibeira, en el transcurso de la reunión en la que se analizaban los cambios llevados a cabo por la Xunta en el transporte metropolitano.

El regidor denuncia que la Dirección Xeral de Mobilidade no acepta ninguna de sus demandas por lo que decidió retirarse del encuentro en el que también participaron representantes de A Coruña, Arteixo, Cambre y Culleredo.

“A Xunta négase a que a liña Entrexardíns-O Seixal se prolongue ata a igrexa de Nós; négase a crear novas liñas para atender as zonas de Franzomel, Abeleiras e Xaz; tampouco quere ampliar as conexións co polígono comercial de Iñás; négase a reforzar as líñas principais, nin tan se quera en hora punta; e négase tamén a que o bus 1-A conecte con Santa Cristina”, dijo el alcalde, al tiempo que indicó que solicitará una reunión con A Coruña para explorar las posibilidades reales existentes de crear un consorcio metropolitano de transportes.

Reacción de A Coruña

Precisamente, la responsable de la Concejalía de Movilidad de este último municipio, Noemí Díaz, que también participó en la reunión, reiteró la necesidad de que existan líneas metropolitanas que unan el área con los campus universitarios y con los polígonos industriales de la ciudad.

“Temos eivas moi importantes no transporte metropolitano, que non está a dar o servizo que os cidadáns esperan, e que ten que adaptarse á realidade, que non entende de fronteiras administrativas. A Xunta é a única competente en transporte metropolitano e tal e como funciona agora mesmo o que se está a facer é fomentar o uso do vehículo privado”, añadió.

Por su parte, la directora xeral de Mobilidade, Judit Fontela, señaló que a lo largo de la reunión escuchó las distintas propuestas trasladadas por los representantes municipales, con el objetivo de analizar su viabilidad y su encaje en el sistema de transporte público. “Entre as cuestións abordadas, prestouse especial atención á mellora das conexións coa Universidade, unha das principais demandas trasladadas polos municipios e que xa está a ser estudada pola Xunta co obxectivo de incorporar novas conexións directas, ampliar percorridos e incrementar frecuencias”, apuntó.

No obstante, Fontela subrayó que cualquier modificación de los servicios debe realizarse con base en criterios técnicos, garantizando la eficacia del sistema y el uso responsable de los recursos públicos, al tiempo que se da respuesta a las necesidades de movilidad.

Asimismo, aseguró que su departamento mantendrá un canal de diálogo permanente con los ayuntamientos.