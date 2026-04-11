Iñás empieza la temporada de fiestas con su San Xurxo, Los Sátelites, churrasco y gambones

Imagen de archivo de las fiestas en la parroquia oleirense de Mera

La parroquia oleirense de Iñás inicia la temporada de fiestas populares con la celebración de su San Xurxo este mes de abril. Del viernes 17 al domingo 19 la música y la gastronomía llenarán la parroquia.

El viernes 17 empezarán los festejos a las 19.30 horas con una gran churrascada, seguida de la actuación de las pandereteiras Avalíñas a las 20.30 horas. A las 22.30 la orquesta Los Satélites se ocupará de la gran verbena.

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Para el sábado, 18 de abril, la organización ha programado una sesión vermú desde las 14.30 horas con la orquesta Fuego. Ya por la tarde, desde las 19.30 horas, se celebrará la tercera edición de la Festa do Gambón á Prancha. A las 20.30 actuará el grupo tradicional Bailadela y desde las 22.30 volverá la orquesta Fuego.

La misa y procesión en honor a San Xurxo abrirán la jornada dominical a las 13.15 horas, para seguir la fiesta con una sesión vermú infinita de la mano del Dúo D'Vicio y Gus DJ, degustación de callos y pulpeira a precios populares.