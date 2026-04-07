El Ideal Gallego Fundado en 1917

Oleiros

Rescatan en moto de agua a una persona atrapada en la 'isla' de Santa Cristina

Noelia Díaz
07/04/2026 10:40
Foto de archivo de un rescate acuático de los Bomberos de Oleiros
Los Bomberos de Oleiros tuvieron que rescatar, en la tarde de este lunes, a una persona en peligro en la 'isla' de Santa Cristina. A las 19.20 horas se produjo el aviso en el CIAE 112 Galicia, que alertó a Salvamento Marítimo y al Servicio de Emergencias Municipal (SEM) de Oleiros.

Al momento se movilizó una dotación con dos bomberos a bordo de una moto de agua, el vehículo indicado, explica el SEM, porque la zona es de poco calado. "Unha vez no lugar, localizouse á persoa sobre unhas rochas illadas da parte principal da illa, sen posibilidade de regresar a terra polos seus propios medios. Procedeuse ao seu rescate mediante moto de auga, completando a evacuación con éxito ata terra firme", añaden.

Durante el operativo también estuvo presente una embarcación de la Guardia Civil del Mar, que no pudo acercarse a la zona debido a las mencionadas limitaciones de calado. El dispositivo se llevó a cabo sin complicaciones ni daños personales, afirma el SEM.

