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Oleiros

Oleiros celebra que el Supremo le dé la razón en su denuncia contra la planta de residuos en Oza

Redacción
07/04/2026 11:59
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El Ayuntamiento de Oleiros informó este martes de que "o Tribunal Supremo acordou inadmitir o recurso de casación interposto pola Xunta de Galicia contra a sentenza do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia que recoñecera que o Concello de Oleiros si está lexitimado para impugnar a autorización outorgada pola Xunta á planta de tratamento de aceites e hidrocarburos no porto de Oza". Ahora, añade, la Consellería de Medio Ambiente tendrá que resolver el recurso interpuesto por Oleiros, que inicialmente fuera rechazado, además de tener que pagar las costas judiciales.

En concreto, el Ejecutivo oleirense demandaba que se anulase la autorización ambiental integrada otorgada a Limpoil "por ser contraria a dereito", alegando que su localización inadecuada ("en plena ría, próxima a praias e zonas de interese ambiental e pesqueiro", indicaba Oleiros), la existencia de deficiencias en la evaluación ambiental ("simplificada e sen informes suficientes"), la carencia de protocolos de seguridad, las medidas preventivas y la gestión de aguas residuales, además de la "falta de rigor na análise dos efectos socioeconómicos e ambientais" hacían inviable la propuesta. "Con esta sentenza xudicial ordénase á administración autonómica a que se pronuncie expresamente sobre o fondo destas alegacións", dicen.

"Esta mesma empresa xa fora denunciada en 2002 ante os tribunais polo Concello de Oleiros porque os vertidos que recollía nas augas do porto (restos de aceite, combustibles, etc.) eran derramados posteriormente nunha nave situada en Icaria, a través da rede de sumidoiros municipal", recuerda el Consistorio que preside Ángel García Seoane.

Según el Gobierno local, las características de esta planta son "totalmente incompatibles" con la actividad pesquera de Oza, y aseguran que en su día el informe de Medio Ambiente ya recogía el impacto de esta planta en un entorno "especialmente sensible". 

"Este peirao non é un polígono industrial e atópase a carón das praias de Oza e Santa Cristina e nas proximidades da ría do Burgo. Despois de décadas de loita por unha ría saneada, xeradora de riqueza a través de actividades de lecer, da pesca e do marisqueo, a cidadanía da comarca non debe sufrir a presenza dunha planta ilegal contaminante", concluye el Ayuntamiento.

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