Oleiros reclama a la Xunta que incremente las inversiones en seguridad vial en el municipio

El edil oleirense Pablo Cibeira es responsable de Comunicación cedida cedida

El Ayuntamiento de Oleiros reclama a la Xunta que incremente las inversiones para mejorar la seguridad vial en el municipio. El concejal Pablo Cibeira, que hoy ejerció de portavoz del Gobierno local en la habitual intervención de los lunes en la emisora local de la Cadena Cope, aseguró que no se ha recibido “nin un céntimo” del denominado Plan de Sendas de Galicia, en el que se llevan gastados 144 millones de euros.

“A maioría das actuacións deste plan estanse a executar en concellos gobernados polo Partido Popular. En Oleiros, malia ser o octavo concello en poboación, e líder en moitos outros indicadores, non se ten destinado nin un só euro deste plan”, añadió Cibeira, al tiempo que recordó que el Ayuntamiento lleva años demandando aceras en tramos de importante tránsito de vehículos como el tramo de Arillo a la Vía Ártabra, Serantes a O Cubo, Salvador Allende, Coruxo a Os Regos o Xaz a Oleiros.

El edil, responsable del departamento de Comunicación, señala que las vías mencionadas son todas de titularidad autonómica y que constituyen arterias principales, no solo de Oleiros, sino de toda la comarca.

Cibeira, también, mostró su malestar porque, según él, se construyeron aceras en Porzomillos, en el municipio de Oza Cesuras, o entre las parroquias de Montouto y Mabegondo, en Abegondo.

“Municipios pequenos, con estradas de tráfico reducido que, con todo, están a recibir importantes investimentos. Este tipo de actuacións, baseadas en criterios partidistas, poñen en risco a seguridade de milleiros de persoas”, apostilla. 