Oleiros alcanzará en 2028 los 1.190 pisos de protección con una promoción en A Rabadeira

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Oleiros alcanzará en el año 2028 la nada desdeñable cifra de 1.190 pisos de protección pública con la promoción que está previsto que se desarrolle en la plaza de A Rabadeira, en pleno centro de la capital del municipio. Según fuentes municipales, a las 148 viviendas que se encuentran actualmente en construcción en las localidades de Perillo, Xaz y Mera, se sumarán otras diecinueve en dos solares ubicados en las inmediaciones de la casa consistorial. Así, estas 167 residencias se sumarán a las 1.023 que se han desarrollado desde 1992 mediante gestión del Gobierno local, presidido por Ángel García Seoane.

Las futuras viviendas contarán con dos o tres habitaciones y saldrán a la venta a los precios oficiales que marca la Xunta. El Ayuntamiento abrirá en breve el plazo de inscripción, a través de su página web, y tendrán preferencia los empadronados en Oleiros. Sin embargo, si hubiese vacantes podrán optar a ellas residentes de otros municipios.

“O solo no que se construirán estas novas 19 vivendas tamén foi acadado gratuitamente pola xestión urbanística que realiza o Goberno local, que garante un crecemento ordenado e sostible do territorio. Desta maneira, ademais de promover a construción de vivendas a prezos inferiores aos de mercado, o Concello obtén recursos económicos para mellorar os servizos públicos e executar novas obras”, apostillan las mismas fuentes, que recuerdan que Oleiros carece de competencias en vivienda. 