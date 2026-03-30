Iria Pereira, de Inditex a lanzar su propia marca: “Hago looks a medida y cambios de armario”

Iria Pereira, en su tienda de Santa Cristina Javier Alborés

Iria Pereira acaba de abrir en la avenida de Santa Cristina (Oleiros) su tienda, Ocho Store, donde combina la moda con otra de sus pasiones, el interiorismo y la decoración. La emprendedora, que ya había dado a conocer su marca en directos de Instagram, ofrece también servicio de personal shopper, elaborando looks personalizados o cambiando un armario de arriba a abajo.

“Siempre me dediqué al mundo de la moda. Estudié Diseño de Moda en Goymar y ya empecé en Massimo Dutti, donde estuve nueve años, dos de ellos de encargada. Después me casé, tuve a mi hijo, estuve un par de años sin trabajar y después empecé a trabajar con tres proveedores de Inditex, una etapa que duró 15 años pero que al final agobia porque nunca haces lo que quieres, sino lo que te piden. Yo en esa época estaba más para Pull & Bear, que es ropa para chicas jovencitas... y no estaba diseñando lo que a mí me gustaba”, explica Pereira, quien en ese punto –y tras separarse– decidió arriesgar y lanzar su propia firma, Ocho Store.

Asegura que los comienzos, como siempre ocurre, fueron complicados. “Yo no podía vender vestidos a 200 euros, que era lo que me iba a salir rentable. A mí no me conocía nadie y no podía hacer eso. Me fue complicado encontrar un proveedor que me hiciese pocas unidades a un precio razonable, pero lo logré”, indica la emprendedora, quien presentó ‘en sociedad’ su marca en La Parrocha Dorada hace dos años y ahora, por fin, ha conseguido abrir su propio local.

Instagram la ayudó a difundir su concepto y sus directos tuvieron un éxito arrollador, comenta la empresaria: “Hacía un directo a la semana enseñando mis prendas y era una barbaridad de mensajes los que recibía para comprarlas. El concepto de mi marca es que las telas sean de calidad especial y que todas las mujeres puedan sentirse bonitas. Sobre todo las partes de arriba suelen ser tallas únicas, porque todas las mujeres podemos sentirnos guapas y vestir bien, independientemente de la talla o la estatura”, dice.

El destino quiso que el año pasado, justo el día antes de someterse a una operación por un problema de salud importante, Iria Pereira viera un bajo en la avenida de Santa Cristina que la enamoró. “Esta zona fue puntera en su momento, luego tuvo un bajón y ahora está resurgiendo de forma imparable”, apunta la diseñadora, que revela el motivo del nombre de su marca: “El 8 siempre está en mi vida”.

“Mi padre nació un 8 de enero a las 20.30 horas, corría con el número 8... mi hijo nació el mismo día que mi padre y también a las 20.30 horas, y juega al fútbol con el 8. El local está en el número 28, abrí un día 28... Todo es con 8 en mi vida”, bromea.

Asesora personal

En Ocho Store hay ropa, complementos y artículos de decoración como cojines, cerámica, platos o papel pintado, pero también muebles y otros artículos a la venta. Además, Iria Pereira ofrece sus tarifas como asesora personal: “Puedo ser tu personal shopper, hacerte un cambio de armario, decorarte una habitación o la casa entera. Incluso puedes encargarme un paquete con 3 o 4 looks personalizados”, manifiesta.

Además, próximamente habrá talleres en su local. “Ahora no, porque estamos en plena vorágine de apertura, pero sí se harán talleres de cerámica, flor seca, elaboración de un chal, joyería... Quiero que esto sea la casa de mis clientas”, dice.