El alcalde de Oleiros denuncia el cierre del Banco Santander de Santa Cruz
Ángel García Seoane, alcalde de Oleiros, alerta del perjuicio que causará en el municipio el cierre, a partir del próximo día 10, de la sucursal del Banco Santander en Santa Cruz, “deixando sen servicio a máis de 15.400 veciños de Liáns e Dorneda e a máis de 750 empresas e autónomos”.
El mandatario lamenta la “exclusión social e financeira” que está sufriendo la población oleirense y su tejido empresarial por parte de las entidades bancarias, una situación que se agrava todavía más en el ámbito de las personas mayores.
“O Concello de Oleiros denuncia a privación de atendemento presencial por parte de entidades financeiras como o Banco Santander, que obtivo de beneficio 14.101 millóns de euros no 2025 e prevé acadar un novo récord histórico no 2026, superando os 14.000 millóns; segundo anunciou a súa presidenta Ana Botín”, señala Seoane, que añade que “non se pode permitir que se reduzan as prestacións básicas no ámbito local coa escusa do avance da dixitalización”.
El alcalde, que presentará sendas quejas ante el Banco Santander y la Xunta, califica la situación de “discriminación total”. Santa Cruz contaba con seis bancos distintos; ahora quedan dos y cuatro cajeros.
Por su parte, también denunció la situación el BNG local. "Oleiros gaña poboación e segue crecendo, máis curiosamente perde servizos básicos con posibilidades de atención presencial para unha parte importante da súa veciñanza, por exemplo a de máis idade ou a que por outros motivos non teña tan fácil desprazarse. Queda como exemplo do trato infame dos bancos coa súa clientela que cando fechou a oficina do Sabadell (antes Banco Gallego), tamén en Santa Cruz, avisaban de que seguirían atendendo... na oficina de Cambre. Como se ir de Santa Cruz a Cambre sen ter coche fose un paseo de dez minutos", critican.