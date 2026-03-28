Tres bomberos de Oleiros participan en la subida vertical del Gran Hotel Bali, en Benidorm

Tres bomberos del Concello de Oleiros han participado en la prueba de subida vertical del Gran Hotel Bali Cedida

Este sábado, 28 de abril, tres bomberos del servicio de emergencias del Concello de Oleiros han participado en la prueba de subida vertical del Gran Hotel Bali, celebrada en Benidorm.

La competición, conocida por su exigencia, ha reunido a 170 bomberos y consiste en ascender por las escaleras del edificio, de aproximadamente 186 metros de altura, superando cerca de 924 peldaños y 52 plantas.

Los participantes realizaron la subida con el equipo completo de intervención, incluyendo casco, traje de incendios estructurales y equipos de respiración autónoma (ERA), lo que incrementa notablemente la exigencia física de la prueba.

Los representantes de Oleiros han completado la prueba en una jornada marcada por el esfuerzo y la superación personal.