Oleiros recibe reconocimiento internacional en Oporto por su modelo urbano

Pablo Cibera durante su participación en las jornadas celebradas en Oporto Cedida

El modelo urbanístico de Oleiros ha sido reconocido a nivel internacional durante unas jornadas celebradas en Oporto sobre espacio público y movilidad, organizadas por el Instituto de Cidades e Vilas com Mobilidade, una entidad de referencia en este ámbito.

El concejal de Movilidad, Pablo Cibeira, participó en el encuentro, donde destacó las políticas desarrolladas por el Gobierno municipal de Alternativa dos Veciños a lo largo de los últimos 48 años. Según explicó, estas han permitido transformar el municipio, que ha pasado de contar con apenas tres edificios públicos en 1978 a un total de 143 en la actualidad, además de alcanzar 1.200.000 metros cuadrados de parques, bosques y zonas verdes públicas.

Durante su intervención, Cibeira puso en valor el modelo de urbanismo con enfoque social aplicado en Oleiros, en contraposición a modelos más liberales presentes en otros municipios. En este sentido, subrayó que este enfoque demuestra que es posible construir territorios prósperos en los que prevalezcan lo público y lo humano, favoreciendo no solo a las clases trabajadoras, sino también al crecimiento económico y empresarial.

“Todo esto que tenemos no ha sido un regalo ni ha caído del cielo. Ha sido logrado con esfuerzo, bajo un gran liderazgo y gracias a la participación de cientos de personas implicadas en este amplio proyecto que es Alternativa dos Veciños”, afirmó el edil, quien también destacó las dificultades superadas, como la falta de apoyo de otras administraciones, los “boicots partidistas” o los años de gobierno en minoría.

La aprobación y ejecución de tres planes urbanísticos ha permitido configurar, según el Gobierno local, el municipio que mayoritariamente demandaba la ciudadanía: un entorno para vivir, con servicios públicos de calidad, crecimiento ordenado, respeto por el medio natural y seguridad jurídica. Este desarrollo se traduce en una elevada calidad de vida, apoyada en una amplia red de infraestructuras públicas y en la dinamización impulsada tanto por el Ayuntamiento como por el tejido asociativo.

La participación del Gobierno municipal en este congreso internacional, junto a alcaldes de España y Portugal, así como representantes del Ejecutivo luso, supone un nuevo e importante reconocimiento al modelo urbano de Oleiros como referente en políticas de espacio público y movilidad.