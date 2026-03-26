El Centro Municipal Isaac Díaz Pardo asistió a más de 200 oleirenses a conseguir un empleo en 2025
Un año más, los números son incontestables: 171 por cuenta ajena y 35 autónomos completan los 206 empleos en los que, de alguna manera, intervino el Ayuntamiento de Oleiros a través del sistema municipal de mitigación del desempleo que impulsa el Centro de Formación Isaac Díaz Pardo.
En 2025, el servicio trasladó un total de 512 ofertas a los demandantes tras atender a 3.514 solicitantes y movilizar e informar sobre 1.538. “Eses empregos xestionáronse en 408 iniciativas de dinamización, o que equivale a máis de unha por día do ano, e case dúas se contamos só os días laborables”, expone el Gobierno de Oleiros.
Además, en estos doce meses “manexáronse 1.062 currículos enviados para cubrir eses postos e 159 chegaron a ser contratados a través da Bolsa Municipal de Emprego de Oleiros” y, a todo esto, de acuerdo con la información aportada por la institución oleirense, han de sumarse “as 73 persoas empregadas en diversos programas municipais, como peóns para a limpeza viaria perceptores da Risga (Renta de Inclusión Social de Galicia), operarios de servizos, socorristas, limpeza de praias, persoal e alumnado do Obradoiro de Emprego da Contorna do Pazo de Lóngora”.
En cuanto a la atención a los emprendedores, el año se cerró con la constitución de una treintena de nuevas empresas que en total “crearon 35 postos de traballo”, si bien “os proxectos asesorados ascenderon a 84”.
En materia de formación, el Isaac Díaz Pardo realizó dos iniciativas de especial envergadura, interconectadas y relacionadas con el denominado ‘Acondicionamento dos Xardíns e Parque da Contorna do Pazo de Lóngora 2', completando un primer Obradoiro Dual de Emprego con 20 participantes, todos ellos alumnos de las actividades de carpintería y mueble, auxiliar de viveros, jardines y centros de jardinería. En 2025 también se desarrollaron siete cursos para 99 alumnos sobre atención sociosanitaria en domicilio y en instituciones sociales; competencias en idioma gallego, cocina, socorrismo y actividades auxiliares en viveros y jardines.