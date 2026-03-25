La Diputación promueve el respeto por la riqueza oceánica entre los jóvenes de Oleiros

La actividad ambiental se celebró en el colegio Luis Seoane de Oleiros EC

La Diputación celebró hoy en el centro educativo Luis Seoane de Oleiros la actividad ‘Un mar de cambios’, una iniciativa orientada a sensibilizar a los jóvenes sobre la importancia de proteger los ecosistemas marinos y reducir el impacto ambiental. La diputada Rosa Ana García participó en la jornada y destacó el valor de la educación medioambiental como herramienta clave para avanzar hacia una sociedad más sostenible.

“É fundamental incorporar desde idades temperás valores de respecto e coidado do medio natural, fomentando hábitos responsables que contribúan á protección dos nosos mares”, dijo la responsable del departamento provincial de Medio Ambiente.

Según fuentes de la organización, a lo largo de la actividad, los alumnos se aproximaron a conceptos clave sobre la importancia de la conservación de los océanos y la necesidad de adoptar comportamientos responsables en el día a día que contribuyan a ese fin.

“A través de dinámicas participativas, os nenos puideron comprobar como pequenos xestos cotiáns poden ter un impacto positivo na saúde dos ecosistemas mariños”, añadieron las mismas fuentes.

La iniciativa se enmarca en el compromiso de la Diputación con la educación ambiental de los más jóvenes y con la promoción de acciones que contribuyan a formar una ciudadanía más consciente y respetuosa con el medio natural. 