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Oleiros

Oleiros contratará 36 socorristas este verano

Redacción
24/03/2026 15:15
Playa de Bastiagueiro
Playa de Bastiagueiro
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El Ayuntamiento de Oleiros contratará 47 nuevos trabajadores para el servicio de salvamento y socorrismo. Se cubrirán 36 plazas de socorristas, seis de patrones/as de embarcaciones, tres de auxiliares de información y primeros auxilios en espacios acuáticos naturales, una de supervisor y una de jefe de equipo.

Fallece un septuagenario en la playa de Bastiagueiro

Más información

El plazo de presentación de solicitudes para aspirar a estas plazas de salvamento y socorrismo estará abierto desde el 25 de marzo hasta el 14 de abril. Es posible encontrar las bases de las convocatorias y toda la información en el área de recursos humanos de la web municipal o en este enlace. 

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