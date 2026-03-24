El Ayuntamiento de Oleiros ‘exporta’ a Portugal su modelo de “urbanismo humanista”

Oleiros incorporó numerosos espacios públicos en los últimos decenios Cedida

El modelo urbano de Oleiros, que desde el municipio califican de “humanista”, sigue suscitando interés en España y en todo el mundo y, en esta ocasión, será analizado en Portugal.

En concreto, en el encuentro que organiza anualmente el Instituto de Cidades e Vilas com Mobilidade, en el que se abordarán tanto el caso oleirense como otras destacadas actuaciones en ciudades lusas y españolas, “un dos eixos do congreso” , que se celebra esta semana en Oporto.

Hasta allí se desplazará el edil de Mobilidade, Comunicación e Novas Tecnoloxías, Pablo Cibeira, que explicará a los asistentes “a política de Oleiros para acadar ao longo de 48 anos grandes espazos de convivencia; primando o público, o medio ambiente e as persoas no desenvolvemento urbano”, apuntan desde el Gobierno de Ángel García Seoane.

En el mismo encuentro intervendrán el ministro de Economía e Coesao Territorial; la secretaria de Estado de Mobilidade y los alcaldes de Porto, Pontevedra, Chiclana, Covilhá, Machico o Allariz.