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Oleiros

El Ayuntamiento de Oleiros ‘exporta’ a Portugal su modelo de “urbanismo humanista”

Lucía Tenreiro
Lucía Tenreiro
24/03/2026 22:05
Oleiros incorporó numerosos espacios públicos en los últimos decenios
Oleiros incorporó numerosos espacios públicos en los últimos decenios
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 El modelo urbano de Oleiros, que desde el municipio califican de “humanista”, sigue suscitando interés en España y en todo el mundo y, en esta ocasión, será analizado en Portugal

En concreto, en el encuentro que organiza anualmente el Instituto de Cidades e Vilas com Mobilidade, en el que se abordarán tanto el caso oleirense como otras destacadas actuaciones en ciudades lusas y españolas, “un dos eixos do congreso” , que se celebra esta semana en Oporto. 

Hasta allí se desplazará el edil de Mobilidade, Comunicación e Novas Tecnoloxías, Pablo Cibeira, que explicará a los asistentes “a política de Oleiros para acadar ao longo de 48 anos grandes espazos de convivencia; primando o público, o medio ambiente e as persoas no desenvolvemento urbano”, apuntan desde el Gobierno de Ángel García Seoane. 

En el mismo encuentro intervendrán el ministro de Economía e Coesao Territorial; la secretaria de Estado de Mobilidade y los alcaldes de Porto, Pontevedra, Chiclana, Covilhá, Machico o Allariz.

Acto de inauguración de las obras en Xaz

Oleiros construyó 1.171 viviendas de protección a lo largo de 41 años de mandato de Alternativa

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