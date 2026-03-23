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Oleiros

Usuarios del paseo marítimo de Santa Cruz temen que haya un desplome similar al de 2011

El firme de la infraestructura presenta de nuevo oquedades provocadas por los últimos temporales

Fran Moar
Fran Moar
23/03/2026 22:18
El Ayuntamiento instaló conos sobre los huecos del paseo para evitar posibles lesiones de los viandantes
El Ayuntamiento instaló conos sobre los huecos del paseo para evitar posibles lesiones de los viandantes
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No porque el hecho sea ya una noticia recurrente lo convierte en menos peligroso. Al menos para los usuarios del paseo marítimo de Santa Cruz que consideran que el deficiente estado que presenta el firme de la infraestructura podría derivar en un suceso similar al que tuvo lugar en el invierno de 2011. Un camión del servicio de mantenimiento del Ayuntamiento oleirense fue literalmente ‘tragado’ por el paseo al abrirse el suelo a su paso.

El creciente deterioro del paseo de Santa Cruz preocupa a los usuarios

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Los vecinos depositan muy poca confianza en una estructura que vuelve a presentar pequeñas oquedades, causadas por los temporales que son señalizadas con conos para hacerlas perceptibles y evitar, de paso, algún que otro esguince o lesión mucho más seria.

Las deficiencias del paseo han sido frecuentemente denunciadas, incluso, por el propio alcalde oleirense, Ángel García Seoane, que lamenta que los gobiernos central y autonómico se pasen la patata caliente mientras la infraestructura portuaria se deteriora a pasos agigantados.

Sin embargo, las quejas por la situación en la que se encuentra la senda peatonal no se limitan al deterioro del firme. “La zona en la que se encontraban las instalaciones de Salvamento Marítimo está comenzando a agrietarse de nuevo. Poco a poco, el mar va rompiendo el cemento y las grietas ya se ven en el suelo”, asegura un vecino de este núcleo oleirense perfecto conocedor de la situación del paseo porque a diario lo recorre en ambas direcciones.

Hace 25 años | La pasarela del castillo de Santa Cruz será inaugurada dentro de un mes

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Puente del castillo

También la pasarela peatonal que enlaza la estructura con el emblemático castillo de Santa Cruz precisa de urgente intervención. Intervención que solicitó el mandatario local en una reunión que mantuvo en febrero de 2025 con representantes de Demarcación de Costas. El coste del proyecto oscilaba entre los 400.000 euros de una reparación y el millón por la sustitución.

Sin embargo, el Ejecutivo de Pedro Sánchez lo único que ha anunciado a lo largo de estos trece meses es la elaboración de un estudio. Esto, obviamente, supone que la actuación no se abordará en breve plazo de tiempo. 

Refuerzo de la seguridad en un talud de naval

 El Ayuntamiento de Oleiros reforzó la seguridad en el talud de la playa de Naval que se desplomó a consecuencia de la sucesión de temporales que afectaron, en general, a la comarca y, en concreto, a la costa del núcleo de Santa Cruz, durante las últimas semanas. El dispositivo se centró en la instalación de una valla metálica que impide el acceso peatonal al muro que se construyó a finales de la década de los ochenta del siglo pasado y que está completamente destrozado. Cabe señalar que el Gobierno local, presidido por Ángel García Seoane, ya realizó en su momento un informe que remitió a Demarcación de Costas para que llevase a cabo un actuación de manera urgente.

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