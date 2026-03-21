El Ideal Gallego Fundado en 1917

Oleiros

Bombeiros de Oleiros apagan un incendio na cheminea dun restaurante

Julia Navarro
Julia Navarro
21/03/2026 23:21
Incendio restaurante Oleiros (2)
estaurante situado en Santa Cruz
Un incendio nun restaurante situado en Santa Cruz (Oleiros), afectou á cheminea do local, concretamente ao tubo exterior da parrillada.

Desprazáronse ao lugar dúas dotacións dos Bombeiros de Oleiros, cunha Bomba Urbana Pesada (BUP) e unha autoescaleira automática. Unha vez no punto, comprobaron que o lume se localizaba no interior do conduto da cheminea, estendéndose desde a zona da parrilla ata a parte superior do tubo exterior.

WhatsApp Image 2026-03-21 at 22.44.59
 

  Tras valorar a situación, decidiron actuar desde o exterior mediante o uso da autoescaleira, procedendo ao arrefriamento do conduto cunha aplicación controlada de auga. Con esta intervención conseguimos neutralizar o incendio de maneira rápida e eficaz.

Durante a actuación estiveron presentes efectivos da Policía Local, Garda Civil e persoal sanitario do 061. A intervención rematou sen que se rexistrasen danos persoais

