Bombeiros de Oleiros apagan un incendio na cheminea dun restaurante
Un incendio nun restaurante situado en Santa Cruz (Oleiros), afectou á cheminea do local, concretamente ao tubo exterior da parrillada.
Desprazáronse ao lugar dúas dotacións dos Bombeiros de Oleiros, cunha Bomba Urbana Pesada (BUP) e unha autoescaleira automática. Unha vez no punto, comprobaron que o lume se localizaba no interior do conduto da cheminea, estendéndose desde a zona da parrilla ata a parte superior do tubo exterior.
Tras valorar a situación, decidiron actuar desde o exterior mediante o uso da autoescaleira, procedendo ao arrefriamento do conduto cunha aplicación controlada de auga. Con esta intervención conseguimos neutralizar o incendio de maneira rápida e eficaz.
Durante a actuación estiveron presentes efectivos da Policía Local, Garda Civil e persoal sanitario do 061. A intervención rematou sen que se rexistrasen danos persoais