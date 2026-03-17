Oleiros impone una sanción de 70.000 euros a una empresa de limpieza por negligencia

La falta de pago de salarios ya provocó protestas en Cambre y Culleredo ARCHIVO EL IDEAL GALLEGO

“Temos unha multitude de edificios públicos municipais en Oleiros para os que contratamos a tres empresas de limpeza. Pois unha delas é un escándalo. Ten a sede nas Canarias, ningún directivo pasa por aquí, fan o traballo daquela maneira e ninguén está encima dos empregados”, se quejó ayer el alcalde, Ángel García Seoane, al tiempo que anunciaba que el Gobierno local ha decidido imponerle una sanción de 70.000 euros debido a la negligencia en la prestación del servicio.

Una negligencia que, según él, puede derivar con el paso del tiempo en la paralización del servicio de mantenimiento de los edificios públicos municipales, especialmente los centros educativos.

Falta de pago

García Seoane también denuncia que los trabajadores no cobran sus correspondientes salarios con normalidad a pesar de que el Ayuntamiento se encuentra al corriente de los pagos establecidos en el contrato.

“De persistir esta situación impoñerémoslle unha nova sanción ainda superior aos 70.000 euros. O Concello non vai permitir este tipo de actuacións de empresas que tan só contan con un teléfono que ninguén atende”, apostilló.

Precedente en Cambre y Culleredo

La denuncia del mandatario local oleirense se produce cuando todavía colea la problemática generada en los municipios vecinos de Cambre y Culleredo cuando la empresa que prestaba, asimismo, los servicios de limpieza fue acusada por los empleados de impagos reiterados de nóminas.

Por su parte, los responsables de la concesionaria alegaban que no podían hacer frente a los salarios porque eran los propios ayuntamientos los que no les pagaban a ellos.