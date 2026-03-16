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Oleiros

Oleiros refuerza la seguridad en el talud de Naval que se desplomó con los temporales

Fran Moar
Fran Moar
16/03/2026 20:57
Una valla metálica impide el acceso al talud
Una valla metálica impide el acceso al talud
CEDIDA
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El Ayuntamiento de Oleiros reforzó la seguridad en el talud de la playa de Naval que se desplomó a consecuencia de la sucesión de temporales que afectaron, en general, a la comarca y, en concreto, a la costa del núcleo de Santa Cruz, durante las últimas semanas. El dispositivo se centró en la instalación de una valla metálica que impide el acceso peatonal al muro que se construyó a finales de la década de los ochenta del siglo pasado y que está completamente destrozado.

Cabe señalar que el Gobierno local, presidido por Ángel García Seoane, ya realizó en su momento un informe que remitió a Demarcación de Costas para que llevase a cabo un actuación de manera urgente.

“Para garantir provisionalmente a seguridade, procedeuse a valar a zona para impedir o paso na zona con maior risco de derrubamento. En caso de que Costas non actúe coa axilidade que a situación require, o Concello acometería a obra e reclamaría os gastos correspondentes ao Estado por non tratarse dunha actuación de competencia municipal”, apuntan desde fuentes municipales.

Obras en O Paraíso

Asimismo, el regidor anunció ayer que se retomaron las obras de construcción del paseo marítimo en el núcleo de Perillo, concretamente en el tramo correspondiente al parque de O Paraíso.

García Seoane insiste en que una vez que el Ministerio de Transición Ecológica finalice este proyecto, que supone una inversión de 550.000 euros, se podrá ir andando por la costa hasta Santa Cruz.

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