Una menor resultó afectada por un incendio en una casa unifamiliar de Mera

El fuego se originó en la cocina de la planta baja Cedida

Una menor resultó herida este sábado tras un incendio declarado en una vivienda unifamiliar situada en la parroquia de Serantes, en Mera, en el municipio de Oleiros. El fuego se originó en la cocina de la planta baja del inmueble, que quedó completamente calcinada, mientras que el resto de la casa resultó afectado por el humo.

Según informó Emerxencias 112 Galicia, la familia no pudo abandonar la vivienda debido a la intensidad del incendio y tuvo que refugiarse en la parte superior de la casa. Finalmente, un vecino logró ayudarles a salir a través de una ventana antes de la llegada de los equipos de emergencia.

Los afectados tuvieron que salir por la ventana Cedida

Tras el rescate, los ocupantes de la vivienda recibieron asistencia sanitaria. La menor fue trasladada al Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña (CHUAC) con pronóstico reservado. Además, uno de los adultos fue atendido por presentar quemaduras en el cabello, aunque no fue necesario su traslado al hospital.

El aviso se recibió en el 112 alrededor de las 8:30 horas, lo que permitió movilizar a los servicios de emergencia. En el operativo participaron bomberos, efectivos de emergencias municipales, Policía Local, Guardia Civil y personal sanitario de Urxencias Sanitarias de Galicia-061.

Los equipos de extinción se encargaron de sofocar las llamas, ventilar el inmueble y realizar mediciones de gases para garantizar la seguridad en la vivienda tras el incendio