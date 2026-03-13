Oleiros construyó 1.171 viviendas de protección a lo largo de 41 años de mandato de Alternativa

Acto de inauguración de las obras en Xaz CEDIDA

Sale casi a una media de treinta viviendas por año las que ha construido el Ayuntamiento de Oleiros a lo largo de los 41 años de mandato de Alternativa dos Veciños. Y, en total, son 1.171 según asegura el propio alcalde, Ángel García Seoane. “Eu non son franquista pero, lamentablemente, na democracia non houbo promoción de vivenda en España pero aquí en Oleiros, si”, dijo el regidor en el acto de inauguración de las obras de edificación de 94 pisos en la urbanización de Xaz, en la parroquia de Dorneda.

Es esta una de las tres promociones de viviendas puestas en marcha actualmente que parten de la iniciativa del equipo de Gobierno de vender suelo municipal, adquirido gratuitamente a través de gestión urbanística, a precio inferior al del mercado libre, lo que permite abaratar el coste de los inmuebles.

“Isto é posible grazas a unha política seria. Porque se nós non tiveramos plan de urbanismo, este solo nunca chegaría a ser propiedade do Concello”, añadió el mandatario local, al tiempo que señaló que la totalidad de los terrenos de la urbanización eran de propiedad privada y que, gracias a la gestión municipal, el Ayuntamiento se hizo con la titularidad de 300.000 metros cuadrados de terreno, sobre los que se asienta la promoción, al igual que otras parcelas destinadas a equipamientos y zonas verdes como el bosque y el castro de Xaz.

La licencia para llevar a cabo esta urbanización, que en su momento tendrá alrededor de 700 viviendas, también obliga a las diferentes promotoras a construir nuevos depósitos de agua o a la ampliación de la depuradora de Xubín.

Gestohogar

El regidor compareció acompañado por Javier Castro, de la empresa Gestohogar encargada de formar las tres cooperativas (las otras dos se encuentran en Perillo y Mera).

“Esta é a política que está a desenvolver o Concello, cunhas competencias moi reducidas en materia de vivenda, pero que está sendo sumamente efectiva. Estamos aquí ante un solo que non lle custou nin un euro á administración, non tivo que gastar recursos públicos para crear vivenda social”, manifestó.

Según fuentes municipales, esta promoción se levantará al lado mismo de edificaciones con viviendas que en el mercado libre cuestan 400.000 euros, de calidad similar y sin piscina comunitaria, como sí tienen las de protección. “Os pisos do Concello teñen un custo medio de 205.000 máis IVE. Un importe estipulado polos parámetros da Xunta que varía a baixa ou a alza en función dos metros cadrados da vivenda”, añaden.

El Ayuntamiento también recuerda que se encuentran ya a la venta, en subasta pública, tres parcelas más para pisos de precio tasado. Dos de ellas en la plaza da Rabadeira, en las inmediaciones de la casa consistorial y otra en Mera, en la calle Eduardo Galeano.

Trámites necesarios

Una vez adjudicados los tres solares, y realizados todos los trámites necesarios, se abrirá un proceso de inscripción para todos aquellos vecinos del municipio que estén interesados puedan optar a la adquisición de una vivienda (se permitirá la participación de foráneos si hubiese plazas vacantes).

“Con suficiente antelación informarase debidamente a través de todos os medios de comunicación do Concello. Con esta nova iniciativa crearanse 34 pisos protexidos, 19 na localidade de Oleiros e 15 en Mera”, apostillan desde el Ayuntamiento.