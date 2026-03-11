Oleiros abre al tráfico la avenida Francisca Herrera tras días cortada por obras

Avenida Francisca Herrera, en Oleiros GOOGLE MAPS

La avenida Francisca Herrera, en Santa María de Oleiros, se ha abierto este miércoles al tráfico después de varios días cerrada por la primera fase de las obras de mejora de la red de abastecimiento de agua.

Ahora se ejecutará, con carácter "inmediato", indica el Ayuntamiento, el segundo tramo de la actuación, que llegará hasta la zona de A Pezoca. "As obras realizaranse no carril dereito, sentido Coruña, por tramos, o que implica que será posible circular, pero o tráfico estará regulado por semáforos provisionais ou de sinalización", detalla el Consistorio.

El Gobierno local añade que los accesos a caminos y viviendas "quedarán garantidos en todo momento" y que la parada de autobús del entorno se desplazará mínimamente, "só no momento que se estea a traballar xusto nese punto".

Por otra parte, se mantendrá la señalización actual de desvíos de tráfico por la avenida Miguel Hernández, en sentido Sada-A Coruña, y por la AC-527 (en el desvío de la glorieta de las vasijas) para la circulación hacia Sada. "Recoméndanse estas rutas alternativas, xa que teñen unha maior fluidez para o tráfico", concluye el Ayuntamiento de Oleiros.

