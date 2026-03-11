Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Oleiros

Oleiros abre al tráfico la avenida Francisca Herrera tras días cortada por obras

Redacción
11/03/2026 18:15
Avenida Francisca Herrera, en Oleiros
Avenida Francisca Herrera, en Oleiros
GOOGLE MAPS
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif

La avenida Francisca Herrera, en Santa María de Oleiros, se ha abierto este miércoles al tráfico después de varios días cerrada por la primera fase de las obras de mejora de la red de abastecimiento de agua.

Ahora se ejecutará, con carácter "inmediato", indica el Ayuntamiento, el segundo tramo de la actuación, que llegará hasta la zona de A Pezoca. "As obras realizaranse no carril dereito, sentido Coruña, por tramos, o que implica que será posible circular, pero o tráfico estará regulado por semáforos provisionais ou de sinalización", detalla el Consistorio.

El Gobierno local añade que los accesos a caminos y viviendas "quedarán garantidos en todo momento" y que la parada de autobús del entorno se desplazará mínimamente, "só no momento que se estea a traballar xusto nese punto".

Por otra parte, se mantendrá la señalización actual de desvíos de tráfico por la avenida Miguel Hernández, en sentido Sada-A Coruña, y por la AC-527 (en el desvío de la glorieta de las vasijas) para la circulación hacia Sada. "Recoméndanse estas rutas alternativas, xa que teñen unha maior fluidez para o tráfico", concluye el Ayuntamiento de Oleiros.

El establecimiento se ubica en la avenida de Rosalía de Castro

García Seoane achaca a la falta de implicación laboral los cierres del bar de la Casa do Pobo de Montrove

Más información

Oleiros urge a Costas a Costas adoptar medidas tras el derrumbe de un muro en Naval

Más información
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

El ideal gallego

Herido un motorista en una colisión por alcance en Bastiagueiro
Noelia Díaz
Avenida Francisca Herrera, en Oleiros

Oleiros abre al tráfico la avenida Francisca Herrera tras días cortada por obras
Redacción
mapa de la ruta Pub Crawl

La guía para el San Patricio de A Coruña: dónde beber, bailar y comer
Guillermo Parga
Varios coches circulan por la AP-9

Liberan a una persona tras volcar con su vehículo en Abegondo
Redacción