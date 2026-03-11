Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Oleiros

Herido un motorista en una colisión por alcance en Bastiagueiro

Noelia Díaz
Noelia Díaz
11/03/2026 19:03
El suceso tuvo lugar en la avenida Che Guevara
CEDIDA
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif

El Centro Integrado de Atención ás Emerxencias (CIAE) 112 Galicia informó en la tarde de este miércoles de que un hombre resultó herido tras una colisión por alcance entre una moto y un coche en la avenida Che Guevara de Oleiros, a la altura de Bastiagueiro.

El suceso tuvo lugar a las 18.48 horas en el tramo que discurre desde la glorieta del Che hasta el INEF y fue un particular el que avisó al 112 del accidente, indicando que el motorista había sufrido daños.

Hasta el lugar se desplazaron los Bomberos del Servicio de Emergencias Municipal (SEM) de Oleiros, 061, Guardia Civil y Policía Local.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

El ideal gallego

Herido un motorista en una colisión por alcance en Bastiagueiro
Noelia Díaz
Avenida Francisca Herrera, en Oleiros

Oleiros abre al tráfico la avenida Francisca Herrera tras días cortada por obras
Redacción
mapa de la ruta Pub Crawl

La guía para el San Patricio de A Coruña: dónde beber, bailar y comer
Guillermo Parga
Varios coches circulan por la AP-9

Liberan a una persona tras volcar con su vehículo en Abegondo
Redacción