Herido un motorista en una colisión por alcance en Bastiagueiro

El suceso tuvo lugar en la avenida Che Guevara CEDIDA

El Centro Integrado de Atención ás Emerxencias (CIAE) 112 Galicia informó en la tarde de este miércoles de que un hombre resultó herido tras una colisión por alcance entre una moto y un coche en la avenida Che Guevara de Oleiros, a la altura de Bastiagueiro.

El suceso tuvo lugar a las 18.48 horas en el tramo que discurre desde la glorieta del Che hasta el INEF y fue un particular el que avisó al 112 del accidente, indicando que el motorista había sufrido daños.

Hasta el lugar se desplazaron los Bomberos del Servicio de Emergencias Municipal (SEM) de Oleiros, 061, Guardia Civil y Policía Local.