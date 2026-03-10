Mi cuenta

Oleiros

García Seoane achaca a la falta de implicación laboral los cierres del bar de la Casa do Pobo de Montrove

El Ayuntamiento saca de nuevo a licitación la gestión de la cafetería por un canon mensual de 220 euros

Fran Moar
Fran Moar
10/03/2026 20:52
El establecimiento se ubica en la avenida de Rosalía de Castro
El establecimiento se ubica en la avenida de Rosalía de Castro
CEDIDA
“O que pasa é que agora xa ninguén quere traballar sábados, domingos y fiestas de guardar (sic). E cando se fala de familias que veñen do estranxeiro, nin a esas lles interesa”, apunta con cierto pesar el alcalde de Oleiros, Ángel García Seoane, cuando hace referencia a los motivos por los cuales, por ‘enésima’ vez, se saca a licitación la gestión del bar de la Casa do Pobo de Montrove.

“É algo incrible. Sae con un canon mensual de 220 euros e temos que sacalo continuamente a licitación. Trátase dun edificio magníficamente situado no centro de Montrove pero non damos encontrado as persoas axeitadas que quieran vivir deste negocio”, añade el regidor, al tiempo que señala que la concesión se realiza por un período de tres años con posibilidad de prórroga.

Condiciones del contrato

La adjudicación del contrato implica la concesión de las instalaciones de propiedad municipal, ubicadas en el número 56 de la avenida de Rosalía de Castro, y del mobiliario. Existe la obligación, no obstante, de realizar una limpieza diaria para que en el inmueble se puedan desarrollar de manera óptima las actividades que se programen.

“O Concello pon a disposición do contratista o local, as dependencias do bar, cociña e almacén. Tamén o mobiliario e instalacións da cafetería. Os interesados teñen de prazo ata o día 1 de abril para presentar ofertas”, indican desde el Gobierno local oleirense.

No es la primera vez que el Ayuntamiento se encuentra con que las dependencias municipales cuyos servicios se externalizan la gestión fracasa. Uno de los precedentes más sonados fue la gestión del hotel restaurante O Arxentino, ubicado en pleno centro urbano de Mera. Por una razón u otra la concesión del establecimiento tuvo que ser licitada en diversas ocasiones.

