Oleiros celebra una fiesta de invierno como si fuese verano: vuelve InverNós con música, churrasco y sorteos

Fiesta veraniega con churrasco en Oleiros Quintana

La parroquia oleirense de Nós no quiere esperar a que sea verano para disfrutar de las fiestas. Como si de pleno agosto se tratase, la Pista Cubierta de la Casa do Pobo acoge este sábado, 14 de marzo, la segunda edición de la Festa InverNós.

El programa de las fiestas organizadas por la Comisión de Festas de San Pedro de Nós se iniciará a las 14.00 horas con una gran churrascada, de la que se podrá disfrutar durante todo el día.

Festa InverNós en Oleiros

A las 14.30 empezará la la sesión vermú infinita a cargo de El Corta. A las 18.00 llegará el turno del Grupo Halcón y a las 19.30 el escenario lo llenará el Grupo Me Gusta Marte.

Gus DJ se encargará de la música a las 20.30 y desde las 01.30 horas, mientras que la Banda de Ayer se subirá al escenario a las 23.00 horas.

En el descanso de la fiesta, además, se sorteará un lote de ibéricos.