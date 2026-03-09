Mi cuenta

Oleiros

Oleiros celebra una fiesta de invierno como si fuese verano: vuelve InverNós con música, churrasco y sorteos

Noela Rey Méndez
Noela Rey Méndez
09/03/2026 11:18
Fiestas de Oleiros FOTO Quintana (5)
Fiesta veraniega con churrasco en Oleiros
Quintana
La parroquia oleirense de Nós no quiere esperar a que sea verano para disfrutar de las fiestas. Como si de pleno agosto se tratase, la Pista Cubierta de la Casa do Pobo acoge este sábado, 14 de marzo, la segunda edición de la Festa InverNós.

El programa de las fiestas organizadas por la Comisión de Festas de San Pedro de Nós se iniciará a las 14.00 horas con una gran churrascada, de la que se podrá disfrutar durante todo el día. 

Festa InverNós en Oleiros
Festa InverNós en Oleiros

La fiesta de A Coruña que será un ejemplo de colaboración entre el Ayuntamiento, los vecinos y la hostelería

Más información

A las 14.30 empezará la la sesión vermú infinita a cargo de El Corta. A las 18.00 llegará el turno del Grupo Halcón y a las 19.30 el escenario lo llenará el Grupo Me Gusta Marte.

Gus DJ se encargará de la música a las 20.30 y desde las 01.30 horas, mientras que la Banda de Ayer se subirá al escenario a las 23.00 horas. 

En el descanso de la fiesta, además, se sorteará un lote de ibéricos.

