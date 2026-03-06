García Seoane defiende su campaña contra Donald Trump: “Con miedo no se puede vivir”

Cartel con la cara de Trump y el cuerpo de un jabalí en Santa Cristina Quintana

Ángel García Seoane insiste en denunciar las actuaciones de Donald Trump. El alcalde oleirense, que esta semana emprendió una nueva campaña con el eslogan ‘Abrese a Veda’, en la que el mandatario estadounidense –hace meses que lo califica de terrorista internacional– aparece con cuerpo de jabalí, sigue advirtiendo de que el republicano es “uno de los terroristas más grandes del mundo, que hace lo que le da la gana, que mata a quien quiere y secuestra” e, inmediatamente después, también cuestiona el silencio de la Unión Europea y algunos de sus dirigentes ante las operaciones que impulsa la Casa Blanca. La última, denominada ‘Furia Épica’, contra Irán.

“Hay que denunciar a esta gente”, manifestó Seoane en uno de los videos difundidos este viernes a través de las redes sociales de Alternativa dos Veciños. Así, sostiene que “cada vez son menos” los que alzan la voz y habla de miedo, y “con miedo no se puede vivir”, expuso el alcalde en respuesta a quienes critican los carteles, de los que se han hecho eco medios de comunicación de Madrid.

La intervención del regidor en un espacio del canal Cuatro en el que lo interpelaron sobre si con estos anuncios estaba animando a matar a Donald Trump, se hizo viral y comenzó a compartirse en toda España. “Es que si no lo matan, él nos va a matar a todos”, reiteró el alcalde, al que criticaron los términos empleados y ofrecieron la oportunidad de rectificar, pero él respondió con un “yo digo que le den caza”, matizó García Seoane.

“Yo estoy con el ‘no a la guerra’ porque las guerras no son buenas en ninguna parte del mundo”, explica el alcalde, que denuncia que en la actualidad “se está entrando en países que tienen materias primas que los terroristas están deseando robar” y por eso recurren a “crear una situación de caos total”, añade el dirigente de AV.

Esta no es la primera vez que el Ayuntamiento de Oleiros impulsa una campaña como ésta, pues en noviembre colgó un aviso de captura del presidente de los EEUU por la que ofrecía una recompensa de 0,50 euros u otra en la que aparecían Benjamin Netanyahu y Adolf Hitler.

Así, el alcalde denunció hace solo unos días, en relación con estos carteles, que había recibido una notificación en la que se le comunicaba que Facebook e Instagram “procederon a eliminar unha publicación da páxina do Concello de Oleiros na que se informaba da vitoria xudicial ante o lobby sionista ACOM” que, a su vez, “pretendía censurar unha campaña informativa sobre o xenocidio cometido polo Goberno de Israel” en Palestina.

La información eliminada, en la que se mostraba la imagen de Benjamin Netanyahu con Adolf Hitler y el slogan ‘Mesmas Bestas Asasinas’, alcanzaba entre ambas redes sociales más de 750.000 visualizaciones, según el Ayuntamiento de Oleiros.

El PSOE no solo no comparte las expresiones del mandatario municipal, sino que considera que es una vergüenza que “Oleiros vuelva a ser noticia en toda España por culpa de las actitudes violentas y antidemocráticas de un alcalde con un talante poco democrático” y, en este sentido, aseguran que los vecinos están molestos “con las actitudes broncas y antidemocráticas que no representan a una ciudadanía culta y avanzada como la de Oleiros”.

Los socialistas entienden que no existen excusas para “estos comportamientos propios de un alcalde de una época en blanco y negro” y cuestionan la complicidad que, en su opinión, han mostrado otros miembros de Alternativa dos Veciños.