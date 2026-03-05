Oleiros 'abre la veda' contra Trump

Carteles instalados en Oleiros con la cara de Trump CEDIDA

El Ayuntamiento de Oleiros ha vuelto a cargar contra el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en sus carteles luminosos, esta vez colocando la cara del mandatario en el cuerpo de un jabalí.

Con el lema 'Ábrese a veda', el Ejecutivo de Ángel García Seoane protesta, una vez más, contra las políticas del norteamericano y su posición en los conflictos internacionales.

El alcalde denunció hace solo unos días que había recibido una notificación en la que se le comunicaba que Facebook e Instagram "procederon a eliminar unha publicación da páxina do Concello de Oleiros na que se informaba da vitoria xudicial ante o lobby sionista ACOM" que, a su vez, "pretendía censurar unha campaña informativa sobre o xenocidio cometido polo Goberno de Israel" en Palestina.

La información eliminada, en la que se mostraba la imagen de Benjamin Netanyahu con Adolf Hitler y el slogan 'Mesmas Bestas Asasinas', alcanzaba entre ambas redes sociales más de 750.000 visualizaciones.

