Oleiros

Oleiros 'abre la veda' contra Trump

Redacción
05/03/2026 10:58
Carteles instalados en Oleiros con la cara de Trump
Carteles instalados en Oleiros con la cara de Trump
CEDIDA
El Ayuntamiento de Oleiros ha vuelto a cargar contra el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en sus carteles luminosos, esta vez colocando la cara del mandatario en el cuerpo de un jabalí.

Con el lema 'Ábrese a veda', el Ejecutivo de Ángel García Seoane protesta, una vez más, contra las políticas del norteamericano y su posición en los conflictos internacionales. 

El alcalde denunció hace solo unos días que había recibido una notificación en la que se le comunicaba que Facebook e Instagram "procederon a eliminar unha publicación da páxina do Concello de Oleiros na que se informaba da vitoria xudicial ante o lobby sionista ACOM" que, a su vez, "pretendía censurar unha campaña informativa sobre o xenocidio cometido polo Goberno de Israel" en Palestina.

La información eliminada, en la que se mostraba la imagen de Benjamin Netanyahu con Adolf Hitler y el slogan 'Mesmas Bestas Asasinas', alcanzaba entre ambas redes sociales más de 750.000 visualizaciones.

El alcalde de Oleiros, en una captura de vídeo de la entrevista

García Seoane, en una radio bielorrusa: "La CIA me tenía controlado continuamente, pero no pudieron pararme"

El alcalde defiende la inserción de consignas ideológicas en los paneles por coherencia política

