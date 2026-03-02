Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Oleiros

Arde una cocina en la Rúa Cobo de Oleiros

Noelia Díaz
Noelia Díaz
02/03/2026 20:02
El fuego calcinó por completo la campana extractora
El fuego calcinó por completo la campana extractora
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif

Los Bomberos del Servicio de Emergencias Municipal (SEM) de Oleiros participaron este lunes en las labores de evacuación tras un fuego que calcinó una cocina de la Rúa Cobo. El suceso tuvo lugar a las 14.50 horas y, a su llegada, los bomberos comprobaron que el incendio había sido extinguido por los propietarios de la vivienda, que estaba llena de humo.

Por ello, ventilaron la casa y comprobaron el estado de los muebles de la cocina y el falso techo afectados mediante el uso de la cámara térmica. Así, explican, descartaron posibles focos ocultos o puntos calientes que pudieran provocar una reactivación.

Los Bomberos del SEM destacaron que en la intervención no hubo que lamentar daños personales.

Oleiros urge a Costas a Costas adoptar medidas tras el derrumbe de un muro en Naval

Más información
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

El ideal gallego

Culleredo alerta de una estafa telefónica para vender productos en nombre del Ayuntamiento
Redacción
Accidente de patinete en la plaza de Pontevedra.jpg

Herido un joven en patinete al chocar contra un turismo en la plaza de Pontevedra
Abel Peña
El fuego calcinó por completo la campana extractora

Arde una cocina en la Rúa Cobo de Oleiros
Noelia Díaz
El ideal gallego

Cañita Brava celebra con optimismo su 80 cumpleaños tras superar un cáncer: "Voy muy bien, camino rápido hacia arriba"
Esther Durán