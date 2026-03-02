Arde una cocina en la Rúa Cobo de Oleiros

El fuego calcinó por completo la campana extractora

Los Bomberos del Servicio de Emergencias Municipal (SEM) de Oleiros participaron este lunes en las labores de evacuación tras un fuego que calcinó una cocina de la Rúa Cobo. El suceso tuvo lugar a las 14.50 horas y, a su llegada, los bomberos comprobaron que el incendio había sido extinguido por los propietarios de la vivienda, que estaba llena de humo.

Por ello, ventilaron la casa y comprobaron el estado de los muebles de la cocina y el falso techo afectados mediante el uso de la cámara térmica. Así, explican, descartaron posibles focos ocultos o puntos calientes que pudieran provocar una reactivación.

Los Bomberos del SEM destacaron que en la intervención no hubo que lamentar daños personales.