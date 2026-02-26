Oleiros urge a Costas a Costas adoptar medidas tras el derrumbe de un muro en Naval

Derrumbe en Naval, en Oleiros Cedida

Los últimos temporales derribaron el muro construido por el Ayuntamiento de Oleiros en 1987 en Naval.

La situación obliga a realizar una obra que asegure el terreno, por lo que la institución municipal elaboró un informe que remitió a la Demarcación de Costas en Galicia, a la que insta a actuar de inmediato mientras que, como medida de urgencia, se instaló una valle para impedir el acceso “á zona con maior risco de derrubamento”, explicó el Gobierno de García Seoane.

En caso de que la Administración del Estado no actúe "coa axilidade que a situación requiere", el Ayuntamiento de Oleiros "acometería a obra e reclamaría os gastos correspondentes por non tratarse dunha actuación de competencia municipal".