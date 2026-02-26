Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Oleiros

Oleiros urge a Costas a Costas adoptar medidas tras el derrumbe de un muro en Naval

Lucía Tenreiro
Lucía Tenreiro
26/02/2026 20:03
Derrumbe en Naval, en Oleiros
Cedida
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif

Los últimos temporales derribaron el muro construido por el Ayuntamiento de Oleiros en 1987 en Naval

La situación obliga a realizar una obra que asegure el terreno, por lo que la institución municipal elaboró un informe que remitió a la Demarcación de Costas en Galicia, a la que insta a actuar de inmediato mientras que, como medida de urgencia, se instaló una valle para impedir el acceso “á zona con maior risco de derrubamento”, explicó el Gobierno de García Seoane.

En caso de que la Administración del Estado no actúe "coa axilidade que a situación requiere", el Ayuntamiento de Oleiros "acometería a obra e reclamaría os gastos correspondentes por non tratarse dunha actuación de competencia municipal".

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

El ideal gallego

Oleiros urge a Costas a Costas adoptar medidas tras el derrumbe de un muro en Naval
Lucía Tenreiro
Dos viandantes pasean por delante de la que será nueva heladería de La Marina

Los helados regresan a La Italiana de A Coruña
Guillermo Parga
El servicio se inauguró ayer en el Eroski Center de Betanzos

Vegalsa y Fundación Hospitalarias inauguran un servicio de limpieza de vehículos en el Eroski Center de Betanzos
Redacción
El conselleiro de Cultura, José López Campos, atiende a una explicación durante su visita a la exposición del museo de la Cidade da Cultura

El Museo Gaiás invita a sumergirse en la experiencia sensorial de las 'Estacións do ano' a través del arte contemporáneo
EP